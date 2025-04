Volgens Viaplay-analist Allard Kalff is het een kwestie van tijd voordat de bom barst tussen het duo van McLaren. Het papaja-oranje team klopt zichzelf vaak op de borst voor het aanstellen van twee nummer één-coureurs, maar volgens Kalff kan dat in 2025 niet lang goed gaan.

Afgelopen jaar moest McLaren voor het eerst ingrijpen bij het duo, en dat gebeurde tijdens de Grand Prix van Hongarije. Sinds die periode lag de focus vooral op Lando Norris, die in 2024 nog een kans maakte op de wereldtitel. Toch liet Oscar Piastri niet altijd de kaas van zijn brood eten. Toen Norris in Monza vanaf pole position vertrok, haalde zijn teamgenoot hem in de eerste ronde in. Ook in Suzuka zat het duo weer dicht bij elkaar, waarbij Piastri in de slotfase een beter tempo had dan zijn teamgenoot. Er kwam echter geen teamorder en op eigen kracht lukte het de Australiër uiteindelijk niet; hij kwam als derde over de streep in Japan.

McLaren heeft zege op zaterdag al verspeeld

In de nabeschouwing van de Grand Prix van Japan vindt Kalff dat McLaren de zege op zaterdag al door het putje heeft gespoeld door naast de pole position te grijpen: "McLaren heeft het in de kwalificatie al laten liggen. Ik begreep Lando Norris al niet toen hij zei dat het in de race wel goed zou komen. Het komt helemaal niet goed. Als Verstappen voor je rijdt, is dat absoluut geen ABC'tje. Norris moet op zaterdag ook bij de les zijn."

Bom gaat barsten tussen Piastri en Norris

Daarnaast won Piastri de Chinese Grand Prix en leek de Australiër tijdens de race op Suzuka wederom de snelste van het duo te zijn. Piastri gaf op de boordradio aan dat hij met zijn pace Verstappen kon uitdagen, maar het team besloot geen teamorder uit te delen. "Piastri zit wisselgeld te verzamelen", zo vermoedt Kalff. "Als hij een keer voor Norris rijdt, en Norris roept dat hij sneller is, dan kan Piastri zeggen dat hij in Suzuka ook sneller was. Dat gaat nog een keer ontploffen tussen die twee. Als je de snelste auto hebt, moet je wedstrijden winnen. Dat doen ze nu niet, dus ze lachen wel en ze zijn wel blij, maar dat mogen ze eigenlijk niet zijn", aldus Kalff.

