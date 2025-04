Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, heeft toegegeven dat ze bij een volgende poging het wellicht strategisch gezien anders aan hadden gepakt in Q2 met Yuki Tsunoda. Tsunoda werd tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Japan vijftiende en moest zijn eerste ronde in Q2 rijden op gebruikte banden.

Bij F1 TV blikt Horner terug op de sessie van Tsunoda. Red Bull besloot Tsunoda eerst op gebruikte banden naar buiten te sturen en voor zijn laatste run pas op nieuwe softs. Heeft Horner daar met Red Bull achteraf spijt van? "Achteraf wel ja. Je kunt de rode vlag niet voorspellen. We kozen ervoor om de gebruikte banden te gebruiken, ook omdat die banden nog competitief waren. Dit deden we vooral om in ieder geval een ronde op het bord te zetten. Daarna gebruik je de nieuwe banden. Dat werd doorbroken door de rode vlag. Daarna moest hij wachten, neemt de spanning toe. Hij ging veel sneller de eerste bocht in dan in al zijn rondjes daarvoor. Hij ging er vol voor in de eerste bocht, maar het was niet genoeg." Het lijkt er dus op dat het plan was om Tsunoda drie runs te laten doen, waarvan twee op nieuwe banden.

Horner over Hadjar

Een oud-teamgenoot van Tsunoda, Isack Hadjar, reed een fantastische kwalificatie ondanks de problemen die hij gedurende de sessie had met zijn stoeltje. Hadjar reed uiteindelijk naar P7 voor de Ferrari van Lewis Hamilton. Horner was onder de indruk. "Ongelooflijk. Hij zal met een iets hogere stem praten na deze sessie denk ik." Het bleek uiteindelijk om problemen met zijn gordels te gaan. "Hoe dan ook was het heel erg indrukwekkend om hem zo te zien rijden."

