De F1 Grand Prix van Japan staat voor de deur en de eerste vrije training zit er zelfs al op. Lando Norris was het snelst tijdens die openingssessie op het Suzuka International Racing Course, maar McLaren heeft geen upgrades meegenomen. Wie dat wel hebben gedaan, zet GPFans voor je op een rijtje.

Red Bull Racing is het enige topteam dat wel nieuw onderdelen heeft ontwikkeld voor het raceweekend op het achtvormige circuit. Naast McLaren hebben Mercedes en Ferrari namelijk eveneens geen upgrades meegenomen. Aston Martin en Alpine doen het qua development ook rustig aan en hadden geen upgrades in de pijplijn voor deze race. Max Verstappen en zijn nieuwe ploegmaat Yuki Tsunoda kunnen rekenen op een aangepast engine cover en achterhoeken met grotere luchtuitlaten om de betrouwbaarheid te verbeteren. De Oostenrijkse formatie heeft ook gewerkt aan de achterwielophanging. De montering van de wishbone is aangepast in verhouding met het bodywork voor een betere luchtstroom.

Achterveldteams nemen nieuwe onderdelen mee

Als we kijken naar het zusterteam, Racing Bulls, dan zien we dat de halo een wijziging heeft ondergaan. Het zit vóór de cockpit voor de veiligheid, maar het beïnvloedt ook de luchtstroom richting de achtervleugel. Dit moet nu verbeterd zijn.

Haas probeert een nieuwe vloer uit. Het centrale gedeelte is flink aangepakt om de stabiliteit te verbeteren, wanneer de auto laag ligt door snelle bochten. Esteban Ocon en Ollie Bearman werden tegen alle verwachtingen in vijfde en achtste in China, respectievelijk, maar tijdens de eerste training in Japan stonden ze alleen voor de Kick Sauber van Gabriel Bortoleto.

Bij die Kick Sauber van niet alleen rookie Bortoleto, maar ook de ervaren Nico Hülkenberg zijn er eveneens dingen aangepast. De randen van de vloer, de diffuser, de achtervleugel en de beam wing zijn allemaal meegenomen om de efficiëntie van de downforce een boost te geven.

Williams heeft een nieuwe voorvleugel ontwikkeld voor de wedstrijd op Suzuka. Het moet lokaal meer downforce generen, wat de engineers de mogelijkheid kan geven om de auto aan de achterkant weer beter in balans te krijgen.

