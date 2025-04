Het hing al even in de lucht, maar de witte Red Bull keert aankomend weekend terug in Japan. Het team van Max Verstappen en Yuki Tsunoda heeft zojuist de speciale livery voor het aanstaande raceweekend naar buiten gebracht.

Red Bull Racing hijst de RB21 voor het raceweekend in Japan in een speciaal jasje. De kleurstelling van de auto is omgetoverd tot wit en rood, wat de kleuren van de vlag van het land van de rijzende zon symboliseert. De witte Red Bull staat in het teken van het laatste jaar van de samenwerking met motorpartner Honda, dat aankomend weekend in Japan haar thuisrace verrijdt. Het design is geïnspireerd op het uiterlijk van de Honda RA272, de auto waarmee Honda haar eerste race in de Formule 1 ooit wist te winnen tijdens de Grand Prix van Mexico in 1965, precies zestig jaar geleden.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd