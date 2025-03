In een exclusief gesprek met Ferrari hebben Lewis Hamilton en Charles Leclerc onthuld wie hun grootste inspiratiebronnen zijn. De twee coureurs geven zo niet alleen een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren, maar leggen ook de basis voor hoe ze hun prestaties op het circuit aanpakken. De twee coureurs van de Scuderia hopen op verbetering in de F1 Grand Prix van Japan aankomend weekend na de dubbele diskwalificatie in China.

Hamilton haalt bokser Muhammad Ali en basketbalspeler Michael Jordan aan als zijn grootste inspiratiebronnen. Hij prijst de werkethiek en stijl van Jordan, maar benadrukt ook het zelfvertrouwen van Ali. "Muhammad Ali en waarschijnlijk Jordan. Dat zijn de twee mensen naar wie ik het meest opkijk", begint de zevenvoudig wereldkampioen. "Ali, denk ik, was echt zijn zelfvertrouwen, het absolute geloof in zichzelf. Ik wist dat ik dat nodig had, als ik wilde slagen." Jordan zien we tegenwoordig ook in de autosport, maar dan als mede-eigenaar van NASCAR-team 23XI Racing.

Leclerc haalt inspiratie uit vader

Aan de andere kant van de Ferrari-garage haalt Leclerc zijn inspiratie dichterbij huis. Voor de jonge Monegask is het altijd zijn vader Hervé geweest die de grootste invloed heeft gehad. "Ik denk dat hij erg bescheiden was. Dus waarschijnlijk is dat de les die ik met me meedraag. Veel van wie ik vandaag ben, is dankzij mijn vader", deelt Leclerc emotioneel. Hervé overleed in 2017 en heeft helaas niet het succes mogen zien dat zoon Charles tot dusver heeft behaald bij Ferrari, waaronder het winnen van zijn thuisrace in Monte Carlo vorig jaar.

Inspiratiebronnen en ontwikkelingen in races

De openhartige onthullingen bieden fans niet alleen een uniek inkijkje in de persoonlijke drijfveren van Hamilton en Leclerc, maar laten ook zien hoe de invloed van idolen en dierbaren een grote rol speelt in hun streven naar succes. Terwijl Ferrari in 2025 met uitdagingen te maken heeft in hun jacht op McLaren en Mercedes evenals de Red Bull van Max Verstappen, blijven beide coureurs vastberaden in hun aanpak.

