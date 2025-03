Hoewel het abrupte vertrek van Liam Lawson bij Red Bull Racing Robert Doornbos van een hatelijke statistiek afhaalt, vindt de Rotterdammer dat de Nieuw-Zeelander niet bij de pakken neer moet zitten. Volgens Doornbos is het glas halfvol en moet Lawson zich realiseren dat hij bij het zusterteam van Red Bull, nog altijd een zitje in de Formule 1 heeft.

Lawson begon dit seizoen nog hoopvol bij Red Bull Racing, als de oplossing van de kwakkelende Sergio Pérez. Veel tijd heeft de Nieuw-Zeelander niet gekregen, want na twee Grands Prix laat het team Yuki Tsunoda overkomen van het zusterteam. Doornbos was lange tijd de coureur die de minste Grands Prix voor het team mocht rijden, namelijk drie.

Artikel gaat verder onder video

Lawson is snelle en getalenteerde coureur

Op Instagram reageert de Ziggo-analist op het nieuws en begint hij met het verlossende statistiekje. "Maat, ik heb maar 3 races gereden voor Red Bull Racing, dus ik heb je verslagen", opent Doornbos. Op een iets serieuzere noot, gaat hij verder: "Houd je hoofd omhoog Liam Lawson. Je bent een zeer snelle en getalenteerde coureur die het in alle categorieën extreem goed heeft gedaan, en zelfs je F1-debuutraces voor AlphaTauri in 2023 waren indrukwekkend! Punten scoren in moeilijke omstandigheden zoals Singapore."

F1-carriere ontwikkelen bij de Racing Bulls

Dat Lawson nu furore moet gaan maken bij de Racing Bulls, dat ziet Doornbos niet eens als iets slechts. "Dit is allemaal onderdeel van het spel. Het is een bittere pil om te slikken, maar uiteindelijk is het puur een sportieve beslissing die genomen moet worden. Red Bull geeft je nog steeds vleugels om je F1-carrière verder te ontwikkelen in het juniorteam Visa Cash App RB", aldus Doornbos.

Gerelateerd