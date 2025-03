Pérez reageert op promotie Tsunoda naar Red Bull Racing

De voormalige teamgenoot van Max Verstappen, Sergio Pérez, is sinds dit seizoen geen Formule 1-coureur meer. De Mexicaan wordt gelinkt aan het nog op te starten team van Cadillac, dat vanaf 2026 op de startgrid staat, en heeft de rijderswissel bij Red Bull Racing ook gezien.

Pérez mocht vanaf 2021 het 'vervloekte' tweede stoeltje bij Red Bull Racing bezetten. De Mexicaan was de oplossing die Red Bull in de arm nam, nadat Pierre Gasly en Alexander Albon waren gewogen en te licht bevonden voor het topteam. 'Checo' kon in de eerste paar seizoenen nog aardig meekomen, met het vicekampioenschap in 2023 als hoogtepunt. In 2024 werd echter de neerwaartse spiraal ingezet en uiteindelijk werd bekend dat Pérez zich in 2025 niet meer hoefde te melden bij Red Bull.

Pérez moest vertrekken

Hoewel Pérez in de beginfase van 2024 nog diverse podiumplekken wist te behalen, was hij de eerste die last had van de bestuurbaarheid van de RB20. Verstappen gaf aan dat Pérez niet zozeer het probleem was, maar de moeilijk te besturen wagen. De Mexicaan werd echter geslachtofferd, en inmiddels is bekend dat zijn vervanger, Liam Lawson, na twee raceweekenden weer is teruggezet naar de Racing Bulls.

Tsunoda krijgt zijn kans en Pérez reageert

'Checo' zit momenteel te genieten van zijn vrije tijd en liet van zich horen nadat bekend werd dat Tsunoda zijn oude stoeltje zal gaan innemen. Op Instagram liked hij de post van Tsunoda, die volgend weekend tijdens zijn thuisrace in Japan zijn debuut bij het Oostenrijkse team zal maken.

Checo liked Yuki’s post ❤️ pic.twitter.com/LqILvPZnzI — checo news (@scheconews) March 27, 2025

