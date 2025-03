In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Grand Prix rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

Vandaag hoor je Brian van Hinthum en presentator Sebastiaan Kissing. Vanzelfsprekend gaat het over de Grand Prix van China én de veelbewogen nasleep van die race. In deze video bespreken ze de rivaliteit tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, nu de laatstgenoemde zich bij Ferrari heeft gevoegd en in de Sprint al zijn eerste overwinning in de bekende, rode kleuren heeft gepakt.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

