Fernando Alonso heeft met een blessure geacteerd tijdens de Chinese Grand Prix, zo onthulde hij na afloop van de race. De tweevoudig wereldkampioen kampte met nekproblemen en droeg daarom nekbescherming vanwege een beknelde zenuw. Alonso kwam slechts vier ronden in actie in Shanghai, voordat technische problemen hem noodzaakten de handdoek in de ring te gooien. Rook vanuit de achterzijde van zijn Aston Martin maakte duidelijk dat de oververhitte achterremmen de boosdoener waren.

Het werd een zware Chinese Grand Prix voor Alonso, die vanaf de 13e plaats - net voor teammaat Lance Stroll - aan de race begon. Waar Stroll als negende over de streep wist te komen en zodoende een puntje mee te nemen, was het een brand in de remmen van de AMR25 die de race van Alonso vroegtijdig beëindigde. Het was de zoveelste domper in een moeizame start van het seizoen voor de Spanjaard. Zo crashte hij ook al tijdens de Australische GP, op ronde 34, toen de regen het circuit erg moeilijk maakte. Tot nu toe is hij dan ook nog niet in de punten verschenen.

Nekblessure

Alonso liet na afloop van de race weten dat hij met een ingetapete nek reed vanwege een beknelde zenuw: "Ik ben oké," zei hij. "Ik droeg wat nekbescherming omdat ik de afgelopen dagen een beknelde zenuw of iets dergelijks had. Maar uiteindelijk hielp het niet veel omdat ik niet veel ronden heb gereden". De nekblessure maakte het de routinier dus nog zwaarder.

Remmen Aston Martin vangen vlam

Maar ook de auto hielp niet mee: "Op de laatste ronde voordat ik moest opgeven, trapte ik op de remmen bij bocht 1 en ging het pedaal helemaal naar beneden zonder remkracht. Gelukkig is het een lange bocht en kun je geleidelijk vertragen met de versnellingen en motorremmen. Als het bij bocht 14 was gebeurd, had ik vijf of zes auto's meegenomen. Op een bepaalde manier hadden we geluk dat er geen ongeluk gebeurde", legde hij uit.

Hoop op betere races

Ondanks de tegenslagen is Alonso echter niet bij de pakken neer gaan zitten: Alonso hoopt dat hij tijdens de komende triple-header eindelijk de finishvlag kan zien en dat ze de zaken kunnen omdraaien in Japan, besluit hij. De fans en het team hopen in ieder geval dat zijn klachten snel overgaan, zodat hij zijn stempel kan drukken op het seizoen 2025.