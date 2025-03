Ralf Schumacher is van mening dat Yuki Tsunoda de vermeende promotie naar Red Bull Racing moet weigeren, omdat hij zijn eigen carrière om zeep zou helpen door nu plaats te nemen naast Max Verstappen.

De kogel lijkt door de kerk: verschillende media meldden dinsdagavond dat Liam Lawson al na twee raceweekenden uit het zitje bij Red Bull is gewipt, en dat Yuki Tsunoda vanaf het aanstaande raceweekend in Japan in mag stappen. De 22-jarige Kiwi kreeg eind vorig jaar nog de voorkeur boven Tsunoda als opvolger van de ontslagen Sergio Pérez, omdat teambaas Christian Horner meer potentie in Lawson zag dan in Racing Bulls-veteraan Tsunoda.

'Ontzettend slecht management'

Ralf Schumacher denkt echter niet dat Tsunoda er goed aan doet om nu in te stappen bij Red Bull Racing: "Het is nog niet bevestigd, maar het is waarschijnlijk wel zo", citeert F1i.com. "En het moet gezegd worden dat dit ongelofelijk is. En boven alles is het écht ontzettend slecht gedaan vanuit managementoogpunt. Ik begrijp er helemaal niets van. Je destabiliseert het Racing Bulls-team, die eindelijk met twee coureurs in een goede positie zitten. En naar mijn idee maak je Tsunoda kapot. Hij is beter, maar heeft geen kans naast Max.

Schumacher zou Tsunoda afraden te gaan

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "En Lawson gaat dan terug naar Racing Bulls, waar hij weer opnieuw moet beginnen. Het is pure chaos bij Red Bull. Het hoofdteam is niet alleen te langzaam, maar ze wisselen ook te pas en te onpas de coureurs. Als ik de manager van Tsunoda was, zou ik hem afraden te gaan. Op het moment heeft Racing Bulls een betere auto en Tsunoda doet het daar ontzettend goed. Hij kan zichzelf geen plezier doen met een promotie.

