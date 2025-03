Toto Wolff heeft in een interview met Viaplay zijn lof uitgesproken over George Russell, na diens indrukwekkende derde plaats tijdens de Grand Prix van China. De Oostenrijker beoordeelt het optreden van de Brit met een '10 uit 10'.

De derde plaats van Russell in Shanghai betekende zijn tweede achtereenvolgende bezoek aan het podium, en daarmee kent de 27-jarige coureur een sterke start van het seizoen. De Brit wist zich tijdens de race knap achter het McLaren-duo bestaande uit Lando Norris en Oscar Piastri te positioneren. Het tempo van de oranje bolides was een maatje te groot, maar Russell wist de concurrentie achter zich goed op afstand te houden.

Wolff onder de indruk van foutloze race Russell

Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak zijn bewondering uit voor het optreden van Russell: "Het woord 'solide' doet het geen recht, want hij reed gewoon een foutloze race," klonk het bij Viaplay. "Hij haalde het maximale uit de auto en de banden. Voor mij was dat een 10 uit 10." De Oostenrijkse teambaas is dus in zijn nopjes met de performance van Russell.

Best mogelijke resultaat

Ondanks die indrukwekkende performance, zag Wolff ook dat de concurrentie erg sterk was. Met McLaren als maatstaf, en Max Verstappen en de Ferrari-coureurs constant in de achterhoede, was een podium het best mogelijke resultaat. "Een podium is een realistisch best-case scenario," legde hij uit. "Het waren niet alleen de McLarens, maar Max [Verstappen] kun je nooit uitsluiten, en de Ferrari's, dus het is goed."