Viaplay heeft zich ook dit weekend niet populair gemaakt bij de Nederlandse F1-fans die een abonnement bij de streamingdienst hebben. De mensen die het goedkoopste abonnement hebben van de twee die beschikbaar zijn keken dit weekend de F1 Grand Prix van China met reclame. Tijdens de race.

Viaplay heeft in 2025 ook weer de uitzendrechten van F1 in Nederland en zal dit nog tot eind 2029 in handen hebben, nadat het deze rechten in 2022 voor het eerst had. Sindsdien heeft de streamingdienst zich niet heel populair gemaakt bij de fans, met constante prijsverhogingen, problemen met de uitzendingen, streams en het geluid. Sinds dit seizoen is er echter nog een andere ergernis bijgekomen.

Fans klagen over reclames bij Viaplay

Bij Viaplay krijgen mensen die een abonnement hebben vanaf dit seizoen reclames tijdens de sessies, waaronder de race dus. Dit hebben de fans vorig weekend en dit weekend al gemerkt. Als fans dit niet willen, zullen ze een abonnement moeten afnemen dat nog wat duurder is dan het abonnement met reclames. Dat de fans hier niet blij mee zijn, blijkt wel uit de reacties.

Oke tijd om f1tv maar te gebruiken... bijna 20eu per maand en nog reclame.. geldrukkers #viaplay pic.twitter.com/DFTmkd3NHi — patrickDBZaddict (@patrick_dbz) March 23, 2025

#viaplay wanneer nemen jullie je klanten en hun feedback serieus? Weer reclame tijdens de race. Daarvoor betalen we geen 20 euro per maand. — Andius Teijgeler (@AndiusTeijgeler) March 23, 2025

Dit is de laatste keer, ik ga #viaplay opzeggen ,reclame tijdens de race kan gewoon niet!!!! Stelletje mafklappers. Alsof jullie al jeetje duur genoeg zijn als je alleen F1 kijkt — Colinda 🏎🏁 (@Colinda538) March 23, 2025

Die reclame tijdens de race in een paid dedicated zender is echt schandelijk #viaplay — Mark Jansen (@MarkJansen92) March 23, 2025

Weg met die rotzooi, reclame tijdens live F1 races... het moet niet gekker worden! En daar betaal je dan nog grof geld voor ook.... 🤮🤮 #viaplay #f1 pic.twitter.com/6OPAeZ6c4u — Rck (@Insurance010) March 23, 2025

#viaplay stop met die achterlijke reclames tijdens de race @viaplaysportnl — dhvgs (@dhvgs4) March 23, 2025

