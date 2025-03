Liam Lawson voelt de druk oplopen na een teleurstellend weekend. Tijdens de Grand Prix van China wist hij zijn positie niet te verbeteren, terwijl hij zich realiseert dat zijn plek bij het team op het spel staat. Lawson slaat van zich af en laat weten zich wel degelijk bewust te zijn van zijn precaire situatie.

De situatie rondom Lawson is penibel, want de geruchten over een mogelijke rijderwissel bij Red Bull Racing nemen toe. Yuki Tsunoda, die momenteel bij zusterteam Racing Bulls rijdt, zou op pole position staan om Lawson op te volgen. Het was dan ook wederom een uiterst teleurstellend weekend voor Lawson in China, waar hij zich als laatste kwalificeerde en uiteindelijk als twaalfde over de streep kwam. Hij kon geen potten breken en deed niet de gewenste indruk en zelfs met de diskwalificaties van Lewis Hamilton, Charles Leclerc en Pierre Gasly kwam hij niet in de buurt van een puntenfinish.

Einde bij Red Bull?

In gesprek met Motorsport.com erkent Lawson zijn problemen en dat de druk ontzettend groot begint te worden zo vroeg in het seizoen al: "Ik ben niet dom. Ik weet dat ik moet presteren. En dat als ik dat niet doe, ik hier niet meer zal zijn. Maar jammer genoeg weet ik dat ik geen tijd heb. Ik bedoelde daarmee dat nu het seizoen begonnen is, ik geen tijd heb om met de auto te testen om er verder aan te kunnen wennen. Het seizoen is al onderweg met als gevolg dat we elke race punten laten liggen. Dat is min of meer wat ik probeerde te zeggen toen ik zei dat ik geen tijd heb."

Tsunoda

Ondanks de druk, blijft Lawson vechten. Hij reageert dan ook op de opmerkingen van Tsunoda, die zegt er klaar voor te zijn om de overstap naar Red Bull te maken. "Hij mag zeggen wat hij wil. Ik rijd al jaren tegen hem. In de lagere raceklassen reed ik tegen hem en versloeg ik hem. En in de Formule 1 deed ik dat ook. Dus hij mag zeggen wat hij wil..." Lawson zal in de komende races moeten laten zien dat hij de druk aan kan en dat hij zijn plek bij Red Bull waard is.