Remy Ramjiawan

Dinsdag 28 maart 2023 15:32 - Laatste update: 15:49

Max Verstappen hoopt aankomende zondag Red Bull Racing te helpen naar de eerste overwinning in Australië sinds 2011. De race in Melbourne was de afgelopen jaren de seizoensopener en Red Bull kwam niet altijd lekker uit de startblokken.

Sinds de overwinning van Sebastian Vettel in 2011 wist het Oostenrijkse team geen overwinning meer te pakken op het Albert Park Circuit. Verstappen zelf, behaalde in zijn zes starts op het circuit de derde plek als maximum in 2019. Toch is er in 2023 meer reden voor optimisme, want Red Bull heeft met de RB19 de snelste auto van het veld en dus zal - als er niets geks gebeurt - de strijd om de zege tussen Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez gaan.

Melbourne 'niet al te vriendelijk' voor Red Bull

"Ik kijk ernaar uit om weer naar Australië te gaan", zegt de titelhouder op Verstappen.com. "Het is altijd leuk om daar te zijn en Melbourne te bezoeken, hoewel het qua racen de afgelopen jaren niet al te goed voor ons is geweest. Het circuit is geweldig met een aantal snelle bochten, en ik geniet ervan om er te rijden", gaat Verstappen verder. In de editie van vorig jaar, die Charles Leclerc wist te winnen, viel Verstappen in de 38e ronde uit met technische problemen.

Eerste zege pakken sinds 2011

De kaarten zijn in 2023 echter opnieuw geschud en Red Bull maakt momenteel de dienst uit binnen de sport. "Hopelijk hebben we dit weekend een goede race. Het enige wat we nodig hebben is een standaard en consistent weekend. We hebben als team sinds 2011 niet meer gewonnen in Melbourne, dus laten we kijken wat we kunnen doen", aldus Verstappen die wil afrekenen met de negatieve statistiek.