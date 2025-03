De spectaculaire race in Australië is net achter de rug, maar de Grand Prix van China staat alweer voor de deur. Na de bijzondere omstandigheden in Melbourne nemen we natuurlijk ook even de weersvoorspellingen van aankomend weekend erbij.

De Grand Prix van China staat het komende weekend op het programma na de eerste race in Australië. Enkele jaren konden we niet neerstrijken op Chinese bodem vanwege de pandemie, maar in 2024 konden we eindelijk weer racen op het Shanghai International Circuit. De baan van 5,451 kilometer is gebouwd in de vorm van het karakter 'shang' (上), uiteraard vanwege de naam Shanghai. Er staan 56 ronden op de planning voor de race van zondag, goed voor een totaal van 305,066 kilometer. Het ronderecord staat op naam van Michael Schumacher die in 2004 een tijd van 1:32.238 klokte. China was vorig jaar ook een sprintweekend. Max Verstappen won toen niet alleen de verkorte race, maar ook de Grand Prix. Sergio Pérez zorgde voor een dubbelpodium voor Red Bull door als derde te finishen achter Lando Norris.

Weersvoorspellingen

Regenliefhebbers die het komende weekend op een herhaling hopen van de kletsnatte race in Melbourne komen bedrogen uit. Voor het aankomende raceweekend ziet het er allemaal toch een stuk gunstiger uit voor de coureurs en teams. Het hele weekend worden zij, net als de fans, getrakteerd op een heerlijk Chinees zonnetje. Het kwik zal het hele weekend variëren tussen de 24 en 27 graden Celsius, terwijl de kans op neerslag vrij klein is: nul procent. Het komende weekend zullen we dus meer gaan zien hoe de pikorde is aan de hand van droogweersomstandigheden in de race.

De weersvoorspellingen van het aankomende weekend, waar het toch heel anders eruit ziet dan de bijzondere zondag in Australië! pic.twitter.com/hO4CXQeRwx — GPFans NL (@GPFansNL) March 17, 2025

