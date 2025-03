Andrea Kimi Antonelli is afgelopen weekend op fantastische wijze begonnen aan zijn eerste seizoen in F1. De coureur van Mercedes kende een moeizame vrijdag en kwalificeerde zich als zestiende op zaterdag, maar blonk uit op zondag en is daar zelf erg blij mee.

Antonelli begon vanaf P16 nadat hij van Mercedes Q1 moest starten op de mediums en daarna de druk toenam op zijn run op softs. Gedurende de race reed Antonelli kalm door het veld, ondanks dat hij wel een foutje maakte nadat hij Nico Hulkenberg had ingehaald. Hij herstelde zich echter prima, maakte geen fouten meer en koos ook Mercedes voor de juiste strategie. Daardoor profiteerde hij van de strategische blunders van Ferrari en het team van Yuki Tsunoda en schoof hij op naar P5. Hij kwam uiteindelijk zelfs voor Alex Albon uit door een heerlijke inhaalactie aan het einde van de race, een positie die hij door een unsafe release (en vijf seconden straf) even kwijt was geraakt. Mercedes diende echter protest in, met succes. Antonelli kreeg zo zijn P4 terug.

Antonelli over GP Australië

In gesprek met F1 TV blikt Antonelli met trots terug op zijn eerste raceweekend met Mercedes. "Het was echt, echt een enerverende race. We kregen alle mogelijke omstandigheden voor de eerste race. Het was zeker geen gemakkelijke race, maar ik ben superblij. Het team heeft geweldig werk geleverd en ik was ook blij dat ik het gered heb, ondanks dat ik een paar fouten heb gemaakt die me wat tijd gekost hebben."

Antonelli spreekt van zware omstandigheden

De wisselvallige omstandigheden, met regen en droge periodes, maakte het voor rookies erg lastig. Toch bleef, in tegenstelling tot andere rookies, Antonelli wel op de baan en won hij dus zelfs twaalf plekken. "Ik moet zeggen dat de omstandigheden heel lastig waren. Verder ben ik erg blij, vooral met de progressie die is geboekt in de vrije trainingen. De kwalificatie was natuurlijk teleurstellend. Het was goed om alles te ervaren vanuit de achterhoede, en hoe ik me aan kan passen om vooruit te komen. Ik heb er veel van geleerd en mag niet klagen over mijn dag."

