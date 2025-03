Isack Hadjar kende een pijnlijk begin van zijn Formule 1-avontuur in 2025. Tijdens de formatieronde voor de Grand Prix van Australië crashte hij in de muur. Hierdoor kon hij zijn mooie uitgangspositie van zaterdag niet omzetten in een resultaat. Anthony Hamilton ontfermde zich over de zichtbaar aangeslagen Hadjar.

Hadjar is één van de rookies van het nieuwe seizoen. De Algerijnse Fransman mocht bij Racing Bulls het stoeltje overnemen van Liam Lawson, die op zijn beurt promotie maakte naar de hoofdmacht. Hadjar begon prima aan zijn debuutweekend in Australië, waar hij tijdens de kwalificatie de elfde startplek veiligstelde. Dit gaf hem een mooie uitgangspositie om voor de punten te vechten tijdens de hoofdrace. Zover kwam het echter nooit, want Hadjar maakte een 'domme' crash mee in de formatieronde richting de start. Door de natte baan verloor hij de controle en gleed hij richting de muur. Het betekende direct het einde. Hadjar was zichtbaar aangedaan door zijn fout, maar kreeg steun van Anthony Hamilton, de vader van Lewis.

F1-crash in Melbourne zorgt voor aangeslagen Hadjar

Met de handen voor z'n ogen en zichtbaar aangeslagen liep Hadjar terug richting de paddock. Daar werd hij opgevangen door Hamilton senior. Hadjar is een groot bewonderaar van Hamilton en des te mooier was het dat diens vader hem een arm om de schouder wierp. Wat Anthony tegen Hadjar zei was live op televisie niet te verstaan, maar na afloop werd duidelijk welke woordenwisseling er had plaatsgevonden. "Toen ik zag wat er was gebeurd met Isack brak mijn hart", zo vertelde Anthony na afloop bij Canal+. "Ik ben naar hem toegegaan en heb hem behandeld als een vader zou doen."

Hamilton senior ontfermt zich over Hadjar

Ook Hadjar zelf reageerde op het moment dat de vader van Hamilton naar hem toekwam om hem te troosten. Wat hij tegen de Racing Bulls-coureur zei? "Anthony vertelde me dat ik mijn hoofd omhoog moest houden en dat ik trots moest zijn", zo verklaarde Hadjar na afloop van de gebeurtenissen in Melbourne.

