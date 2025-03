De grote schlemiel van de eerste kwalificatie was duidelijk Liam Lawson, die na een zeer teleurstellende Q1 al de strijd moest staken en strandde op P18. Ted Kravitz, verslaggever bij Sky Sports, denkt dat een zekere Sergio in 'ergens in Guadalajara de ballen uit z'n broek lacht'.

Hoewel Lawson ongetwijfeld over een bak talent beschikt, moet hij het dit jaar opnemen tegen de beste coureur van de afgelopen jaren. Verstappen heeft - op Carlos Sainz wellicht na - eigenlijk zijn hele loopbaan tot nu toe zijn teamgenoten op weten te eten. Met name na Daniel Ricciardo hadden jonge Red Bull-talenten het zwaar. Pierre Gasly en Alex Albon, mannen die nu toch ook geen koekenbakkers lijken te zijn, verdronken naast Verstappen en werden vroegtijdig uit de Red Bull gehaald. Pérez leek zich het eerste gedeelte van zijn Red Bull-loopbaan nog wel te kunnen meten met Verstappen, maar was daarna ook met een straatlengte de mindere van het tweetal.

Artikel gaat verder onder video

Geen goede voorbereiding

Op zaterdag begon Lawson met een valse start: de Nieuw-Zeelander had het zwaar en vond in Q1 al zijn Waterloo na een draak van een kwalificatiesessie. Het was de eerste klap voor de getalenteerde coureur en - zoals we gewend zijn in de Formule 1 - zijn daar ook de eerste kritieken. Kravitz behandelt de matige dag van Lawson: "Laten we eerlijk zijn richting hem, hij moest het doen zonder voorbereiding in de derde vrije training na problemen met de krachtbron. Hij had dus geen goede voorbereiding en een paar fouten in zijn laatste rondje zorgden ervoor dat hij eruit lag in Q1."

Lachende Pérez

Vervolgens komt Pérez in beeld: "Ik heb het hier opgeschreven. Ergens in Guadalajara, Mexico, is een man genaamd Sergio de ballen uit z'n broek aan het lachen. Ik vind dat niet eerlijk, maar je verwacht dat Sergio het gevoel heeft dat hij het vandaag beter had gedaan dan P18. Dat is niet eerlijk op meerdere manieren, want Liam heeft geen voorbereiding gehad. Je hoopt wel voor Lawson en voor Red Bull hun plannen in het constructeurskampioenschap dat dit geen patroon gaat worden dat zich herhaalt met hun tweede auto naast die geniale Verstappen", zo besluit de analist.

Neem F1 TV Premium nu 7 dagen op proef en kijk de GP van Australië gratis!

Gerelateerd