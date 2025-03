Max Verstappen werd derde door zich binnen een tiende van de snelste tijd te klasseren tijdens de laatste vrije training voor de F1 Grand Prix van Australië. Starten in de top vier of de overwinning pakken op zondag ziet de coureur van Red Bull Racing echter niet gebeuren. De regerend wereldkampioen gaat in op de problemen met de auto van 2025.

Verstappen zal dit seizoen een poging doen om zijn eerste wereldtitel te pakken in een bolide die niet door Adrian Newey is ontworpen. Hij werd vijfde in de eerste trainingssessie op bijna een halve seconde achterstand van Lando Norris. In de tweede vrije training op het Albert Park Circuit kwam hij niet verder dan P7. Maar tijdens de kwalificatieruns in Vrije Training 3 zat Verstappen er beter bij, want met een 1:16.002 zat hij slechts acht honderdsten boven de tijd van thuisheld Oscar Piastri. Toch heeft hij weinig vertrouwen op een goed resultaat dit weekend in Melbourne.

Snappen waar je moet verbeteren

"We zijn gewoon te langzaam", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Het grootste probleem is dat de balans niet heel slecht is, maar dat we gewoon niet genoeg grip hebben. Ik zei al na het testen dat dat een beetje het probleem was. De trainingen waren voor mij niet bijzonder goed of bijzonder slecht. Het gaat gewoon zoals ik al verwacht had." Hoofdadviseur Helmut Marko zei dat Red Bull de focus wil leggen op het snel verder ontwikkelen van de RB21, maar volgens Verstappen ligt dat iets ingewikkelder. "Je kan dat wel allemaal roepen, maar dat moeten ze ook laten zien, als dat kan. Maar [alle teams] hebben die mogelijkheid, en je moet dan ook snappen waar je moet verbeteren."

Overwinning zit er niet in

De Nederlander vervolgde: "Ik ben geen aerodynamicaspecialist, ik kan geen ophanging ontwerpen. Ik rij alleen met wat mij gegeven wordt. Daar zal ik natuurlijk altijd mijn feedback over geven, maar ik kan je niet vertellen hoe je een voorvleugel moet ontwerpen. Iedereen doet in ieder geval zijn best." Hij is het ook niet eens met de uitspraak van Marko dat de tweede startrij haalbaar is in de kwalificatie. "Als we morgen op de tweede startrij staan, dan hebben we het wel heel goed gedaan, maar dat zie ik zelf niet gebeuren. Absoluut niet. Als we Q3 halen, doen we het goed." Verstappen kon het met een lach op zijn gezicht zeggen en voegde toe. "Daar kan je toch niks aan veranderen, het leven gaat gewoon door. Het is zoals het is." Op de vraag wanneer hij tevreden kan zijn over dit raceweekend, antwoordde hij: "Als we winnen, maar dat gaat niet gebeuren."

