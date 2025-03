'Red Bull wilde interesse McLaren in Verstappen counteren met transfer Piastri'

Oscar Piastri verlengde deze week zijn contract bij McLaren voor meerdere jaren [zeker tot en met 2028] en ligt zo nog langer vast dan Lando Norris, die tot eind 2026 bij het Britse team zal rijden. Toch zag het er eind 2024 even naar uit dat Piastri weg zou gaan en naar Red Bull Racing zou verkassen om daar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen te worden. Even leek een ruil ook nog een mogelijke uitkomst.

Dit weet PlanetF1 te melden. Eerder kwam voor het eerste raceweekend van 2025 in F1 naar buiten dat Zak Brown een lijntje uit had gegooid naar Max Verstappen voordat McLaren besloot Oscar Piastri langer vast te leggen en een contractverlenging te geven. De Australiër zou nu net zoveel verdienen als Norris, die vorig jaar duidelijk sneller was en uiteindelijk ook de kopman van dat seizoen werd. In 2025 krijgen de twee coureurs weer evenveel kansen van McLaren, maar het is dus duidelijk dat Piastri weg was geweest als Verstappen wilde vertrekken bij Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner over vrijdag Lawson: 'Hij heeft door Verstappen de zwaarste baan in F1'

'Piastri stond op lijstje Red Bull'

Toch zou er andersom ook vanuit Red Bull interesse zijn geweest in Piastri voordat hij zijn contract verlengde. Het probleem was alleen dat Red Bull hem als tweede coureur naast Verstappen wilde hebben, daar waar McLaren Verstappen als coureur naast Norris wilde hebben. Een ruil was dus niet mogelijk. Het is alom bekend dat Horner een grote fan is van Piastri, iets wat hij tijdens het nieuwe seizoen van Drive to Survive weer eens liet blijken. Toen hem werd gevraagd wie hij zou kiezen als kopman van McLaren, koos hij zonder aarzeling Piastri en niet Norris.

'Webber zocht contact met Red Bull namens Piastri'

Volgens Helmut Marko was het Mark Webber, die in het kamp van Piastri zit, die intensief contact zocht met Red Bull in oktober 2024. Lawrence Barretto stelde ook al dat 'bronnen aangaven dat Red Bull Racing een oogje had op Piastri in 2024 en dat ze begonnen waren met het bespreken van de mogelijkheid dat de Australiër zich zou aansluiten bij het team uit Milton Keynes.' Uiteindelijk bleef Verstappen dus bij Red Bull, was de komst van Piastri niet mogelijk, werd Liam Lawson voor 2025 in de RB21 gezet en verlengde Piastri zijn contract bij McLaren toen ook duidelijk werd dat de Nederlander op de korte termijn niet naar McLaren zou komen.

Gerelateerd