Liam Lawson had het tijdens de vrijdag van de F1 Grand Prix van Australië lastig tijdens de eerste twee vrije trainingen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner stelt dat de Nieuw-Zeelander de 'lastigste baan van de Formule 1' heeft door de aanwezigheid van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en er geduld betracht moet worden.

Lawson kwam niet verder dan P16 en P17 op vrijdag en zat een halve seconde of meer achter Verstappen. Tegenover Sky Sports stelt Horner echter dat mensen de Nieuw-Zeelander niet meteen moeten afserveren. "Liam [Lawson], het is een grote stap omhoog. De teamgenoot van Max zijn is waarschijnlijk de zwaarste baan in de Formule 1. Hij heeft de mentale aanleg en het karakter om daarmee om te gaan."

Horner kent reden van mindere tijden Lawson

Daar waar eigenlijk alle andere coureurs al ervaring hebben op dit circuit, is dit voor Lawson niet het geval. Volgens Horner heeft dit tijd nodig, iets wat we op vrijdag ook bij Kimi Antonelli zagen. "Hij is hier nog niet eerder geweest, ik denk dat hij de enige coureur op de grid is die nog geen rondjes over dit circuit heeft gereden, maar hij vindt zijn draai en geeft goede feedback. We zullen het de komende races zien." Ook werd er bij F1 TV gesteld dat Lawson met oudere onderdelen, zoals de voorvleugel en de vloer, reed dan Verstappen en dat dit deels het gat verklaarde.

Horner over vrijdag Red Bull

Net zoals Lawson, Verstappen en Helmut Marko stelt ook Horner dat Red Bull vooral richting zondag nog flink wat te verbeteren heeft om qua race pace mee te kunnen met Ferrari, Mercedes en Williams, laat staan McLaren. "Er zijn een paar gebieden waarop we ons moeten verbeteren, maar de tijdenlijst geeft niet goed weer waar iedereen staat, het is een indicatie." Marko stelde al dat de auto niet werd afgesteld op basis van een regenrace, omdat de rest van het weekend droog was en de kwalificatie ook belangrijk is en droog gaat zijn. Horner stelt dat het een lastig dilemma is omdat je na de kwalificatie de auto niet meer aan mag passen zonder er een gridstraf voor te krijgen. "Met het vooruitzicht van regen heb je het dilemma of je je concentreert op de set-up van zondag of op de prestaties van één ronde."

