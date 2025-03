Liam Lawson eindigde twee keer tijdens de eerste twee trainingen voorafgaand aan de Grand Prix van Australië niet in de top tien en had een flink gat naar Max Verstappen. Toch lijkt hier door een ingreep van Red Bull Racing een reden voor te zijn.

In de uitzending van F1 TV tijdens de tweede vrije training weten ze te melden dat de twee RB21's van Red Bull zeker niet met dezelfde configuratie op de baan terecht zijn gekomen. "Het is wat betreft de voorvleugel en waarschijnlijk ook de vloer niet gelijk bij Red Bull. De twee auto's van Red Bull gebruiken verschillende voorvleugels en een andere setup. Lawson gebruikt de oudere voorvleugel [zonder slot gap] waarmee het team de testdagen begon, degene met de lange neus die helemaal naar de voorkant van de voorvleugel gaat." Lawson werd zestiende en zeventiende tijdens de twee trainingen.

Setup Verstappen de betere versie

Verstappen daarentegen zat er wat beter bij met P5 en P7, ondanks dat ook hij toegaf nog niet tevreden te zijn. Volgens F1 TV gebruikt de Nederlander de betere vleugel en als gevolg ook vloer en andere onderdelen van de auto. "Verstappen gebruikt de tweede configuratie van de voorvleugel [met slot gap] met de kortere neus die pas bij het tweede gedeelte van de vleugel begint. Als je zo'n verandering ziet bij de voorkant van de auto, kun je er zeker van zijn dat dit ook verderop bij de auto voor veranderingen zorgt. Denk aan de vloer, de vleugels en ga zo maar door. De kans is groot dat Verstappen ook de nieuwe vloer heeft en Lawson de oudere versie. Je kunt de twee qua tijden dus niet vergelijken." Dit zou het gat van meer dan een halve seconde dus verklaren.

Veranderingen richting zaterdag bij Red Bull?

De kans is vrij groot dat Red Bull na deze vrijdag gaat besluiten dat ze volledig met de nieuwe vleugel en vloer gaan rijden bij allebei de coureurs en Lawson op vrijdag vooral hebben gebruikt om hun oudere versie van de vleugel, vloer en dus auto te vergelijken met de nieuwe waarmee Verstappen dus al reed en die tijdens de testdagen al is getest. De vraag is echter wel of Red Bull deze onderdelen überhaupt wel mee heeft genomen zodat ze bij Lawson voor zaterdag ook op de auto gezet kunnen worden. Hier krijgen we op zaterdag tijdens VT3 een antwoord op.

