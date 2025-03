Het Formule 1-seizoen van 2025 volledig in 4K en HDR bekijken? Dat kan met het gloednieuwe Premium-abonnement van F1 TV. De officiële streamingsdienst van de Formule 1 brengt het racespektakel beter dan ooit tevoren naar je huiskamer. Probeer een abonnement op F1 TV Pro of Premium nu 7 dagen uit en kijk de Grand Prix van Australië volledig gratis.

F1 TV is de officiële streamingsdienst van de Formule 1. Met deze app kijk je al het racespektakel, inclusief de F2, F3, F1 Academy en Porsche Supercup, op je televisie, smartphone of computer. Met F1 TV krijg je niet alleen live toegang tot alle racesessies, maar ook tot de onboard-camera's van de verschillende coureurs, teamradio', live timings en voor- en nabeschouwingen . Het commentaar bij de racesessies is - indien gewenst - volledig in het Nederlands beschikbaar. Ook diverse andere exclusieve programma's, documentaires en historische races zijn inbegrepen bij F1 TV. De streamingsdienst is verkrijgbaar in twee zeer scherp geprijsde abonnementsvormen: Pro en Premium.

F1 TV Pro: 7 dagen op proef, daarna slechts €11,90 per maand

Kies je voor het F1 TV Pro-pakket, dan stream je alle Formule 1-sessies live, zonder reclame en on demand. Je krijgt toegang tot alle liveboordcamera's, liveteamradio's en kijkt ook onbeperkt naar de actie in de Formule 2, Formule 3, F1 Academy en de Porsche Supercup, allemaal live of on demand; jij bepaalt. Alle exclusieve programma's, documentaires en archiefmateriaal zijn eveneens inbegrpeen bij het Pro-pakket. En wat te denken van de live timing en telemetrie? Ga zelf aan de pitmuur zitten en hou je favoriete coureur van minuut tot minuut in de gaten. Het F1 TV Pro-pakket kun je nu 7 dagen uitproberen. Daarna betaal je €11,90 per maand. Hiermee is F1 TV de laagst geprijsde officiële aanbieder op de Nederlandse markt.

F1 TV Premium: 4K, HDR, multi-view en op meerdere apparaten tegelijk kijken

Ga voor de ultieme en meest complete ervaring met het F1 TV Premium-pakket. Voor het eerst in de geschiedenis kijk je de Formule 1 nu volledig in 4K en HDR op je televisie, smartphone of computer. Het Premium-pakket geeft je kraakhelder beeld met het beste contrast; alsof je bijna zelf bij de race aanwezig bent. Naast de Ultra HD-beeldkwaliteit, krijg je bij het Premium-abonnement ook de mogelijkheid om live op 6 apparaten tegelijk te kijken. En met de multi-view feature kun je ook nog eens meerdere beelden tegelijk bekijken. Zo volg je de hoofdrace, onboard-beelden van je favoriete coureur én live tijden tegelijkertijd op één scherm. De Formule 1 was nog nooit zo volledig te bekijken. Met het F1 TV Premium-pakket haal je de meest complete ervaring in huis voor een uiterst scherpe prijs. Je kunt het abonnement 7 dagen uitproberen en daarna betaal je €17,99 per maand of €142,99 voor een jaar.

