Liam Lawson maakt dit weekend zijn eerste raceweekend in F1 mee namens Red Bull Racing en eindigde op P16 en P17. De Nieuw-Zeelander is net zoals Max Verstappen nog zoekende, maar heeft tijdens die zoektocht nog geen hoopgevend nieuws.

Tegenover F1TV stelt Lawson net zoals Helmut Marko en Verstappen eerder dat Red Bull nog veel werk te verrichten heeft om echt een kans te maken op een zege in Melbourne. “We hebben vannacht veel werk te doen. Het is duidelijk dat we op de eerste dag op een nieuw circuit [voor mij] wel wat werk hadden verwacht, maar waarschijnlijk niet zoveel. We gaan er natuurlijk vannacht aan werken en dan proberen het voor morgen te verbeteren.”

Lawson heeft slecht nieuws

Toch werd het nieuws vanuit Lawson er niet beter op, want Red Bull lijkt nog niet te weten hoe het de RB21 in Australië sneller kan maken dan nu het geval is. “Ik denk dat als we dat wisten, we ook zouden weten hoe we het moeten oplossen. Over het algemeen hebben we gewoon grip wanneer we het moeten gebruiken tijdens de kwalificatieruns. Maar over het algemeen waren onze long runs ook langzaam. Daar gaan we uiteraard aan werken.” Oftewel: voor zaterdag ziet het er volgens Lawson nog wel redelijk uit, maar voor de race op zondag wordt het een lastiger verhaal.

