Max Verstappen werd vrijdag tijdens de eerste twee trainingen voor de Grand Prix van Australië vijfde en zevende namens Red Bull Racing en het team had het duidelijk lastiger dan vooral McLaren en Ferrari. Helmut Marko, adviseur van het team, heeft een duidelijk boodschap voor de Nederlander en zijn fans wat betreft een realistische doelstelling voor dit weekend.

In gesprek met Motorsport.com gaat Marko in op de eerste dag van Verstappen en Red Bull. "De snelste ronde van Max [Verstappen] in die run was 1.21.5. Dat was exact drie tienden langzamer dan Norris, al denken we voor morgen nog wel een betere afstelling te kunnen vinden. Die [Ferrari] waren ook snel, ja, vooral Leclerc. Achter McLaren zal het erg spannend worden tussen Mercedes, Ferrari en ons." Red Bull was zoekende, aldus Marko. "In de ochtendsessie voelde de auto beter aan. Na veranderingen voorafgaand aan de tweede training was de auto nerveuzer en ging die soms van onder- naar overstuur. We kunnen de tijden van McLaren niet rijden, we zitten er twee à drie tienden achter, dus ik denk dat de tweede startrij morgen het maximaal haalbare is."

Marko over Lawson

Liam Lawson, die zijn eerste weekend als coureur van Red Bull meemaakt, had het op vrijdag ook lastig. De Nieuw-Zeelander eindigde op P16 en P17 en is nog zoekende. Toch stelt Marko dat Red Bull hem momenteel vooral met Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli vergelijkt. "Hij had wel dezelfde specificatie als Max [Verstappen], maar je moet Liam vergelijken met Antonelli - die hier ook voor het eerst is. Qua rondetijden waren ze min of meer gelijk." Antonelli werd veertiende en zestiende en had het tevens lastig.

Marko over regen in Melbourne en mogelijke verandering setup

Marko weet ook dat het zondag kan gaan regenen, iets wat in het voordeel van Verstappen kan zijn. Toch kan het team niet volledig in gaan zetten op een setup voor de regen. "Max houdt altijd van regen, maar de kwalificatie zal morgen zeker nog droog verlopen, dus dan zit je in ieder geval met een afstelling voor het droge. Dat maakt het nog interessanter als het zondag regent." Mede daardoor is het team niet van plan de setup van de auto op regen aan te passen. "Dat denk ik niet, want dan sta je misschien ineens vijftiende of nog lager. Oké, Max heeft in Brazilië laten zien dat hij ook vanaf P17 kan winnen, maar in Melbourne is niks zeker. Het weer kan hier zo snel veranderen en dan is het te riskant om volledig op een voorspelling af te gaan."

