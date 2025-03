Max Verstappen is met zijn ongelofelijke talent en prestaties natuurlijk altijd één van de meest gewilde coureurs op de grid en dus blijft er altijd speculatie over zijn toekomst. Inmiddels blijkt ook dat McLaren een hengeltje uitgegooid heeft naar de diensten van de viervoudig wereldkampioen.

Het team van Red Bull Racing zal dit jaar Max Verstappen van een goede auto moeten voorzien als ze mee willen doen om de wereldtitels. Voorlopig lijkt het er echter op dat ze in ieder geval voorrang moeten verlenen aan McLaren vanuit de Oostenrijkers. Op de achtergrond blijven andere teams loeren op een kansje om de handtekening van de 26-jarige Nederlander te bemachtigen. Wanneer het allemaal niet crescendo verloopt het aankomende seizoen, kan het zomaar zijn dat Verstappen verderop in de paddock gaat rondneuzen.

Belletje naar Verstappen

Richting 2026 lijken met name Aston Martin en Mercedes te loeren op hun kansen bij Verstappen, terwijl eerder ook McLaren naar de diensten van Verstappen gehengeld heeft, zo weet De Telegraaf te melden: "McLaren-baas Zak Brown heeft enige tijd geleden geïnformeerd naar de contractsituatie van Max Verstappen bij Red Bull Racing en de eventuele mogelijkheden om de regerend wereldkampioen over te nemen. Bij één belletje ’om de markt te verkennen’ is het gebleven", zo schrijft het dagblad. Inmiddels heeft men verlengd met Oscar Piastri en dus ligt samen met Lando Norris de toekomst stevig vast.

Piastri

Brown, die bovenstaand bevestigde in Melbourne, is blij dat zijn team doorgaat met Piastri: "Het was een makkelijke beslissing om Oscar te laten tekenen. Er was geen druk, van geen van beide kanten. We willen graag stabiliteit binnen het team. Dat is een belangrijke taak voor mij. In grote sportteams zie je altijd dat stabiliteit een zeer belangrijk aspect is van het succes op de lange termijn. Coureurs zijn daarin uiteraard een belangrijk onderdeel. Er is dit jaar ook geen enkele verandering qua bezetting aan de pitmuur en in ons technische team, in vergelijking met vorig jaar. We hebben er hard aan gewerkt om een omgeving te creëren bij McLaren waarin mensen zich thuis voelen.”

