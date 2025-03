Max Verstappen is blij om te zien dat er dit jaar zoveel nieuwe jonge coureurs zijn binnengekomen in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen kijkt ernaar uit om te zien hoe ze gedurende het seizoen zullen presteren.

Dit jaar maken maar liefst vijf rookies hun intrede in de Formule 1. Kimi Antonelli bij Mercedes, Isack Hadjar bij Racing Bulls, Jack Doohan bij Alpine, Gabriel Bortoleto bij Kick Sauber en Oliver Bearman bij Haas. Daarnaast verrijdt Liam Lawson bij Red Bull Racing zijn eerste volledige seizoen in de sport, al heeft de Nieuw-Zeelander inmiddels al aardig wat races ervaring. Daarmee is de grid voor het nieuwe seizoen behoorlijk opgeschud, en dat belooft wat voor de eerste bocht van de Grand Prix van Australië.

Verstappen blij met nieuwe gezichten

Max Verstappen is in ieder geval blij met de vele nieuwe gezichten: "Het is goed om te zien", klinkt het op de persconferentie in Australië. "Het is fijn om te zien dat er zoveel... Mag ik rookies zeggen? Is dat toegestaan? Je kunt er over discussiëren wie er een rookie is, maar goed", lijkt hij te doelen op Lawson, al gaat er ook een geintje rond onder Formule 1-coureurs, waar Fernando Alonso - de meest ervaren coureur op de grid - een rookie wordt genoemd.

Spannend om te zien

"Het is goed om te zien dat er zoveel jonge coureurs in de Formule 1 komen, en hopelijk hier zijn om een lange tijd te blijven", vervolgt de Red Bull Racing-coureur. "De spanning en het onbekende, dat is goed. Het is leuk om te zien, ook voor mij. Het is ook goed om te zien dat coureurs vanuit de Red Bull-pool eindelijk deze kansen krijgen. Dat is geweldig. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe ze tijdens dit seizoen en de komende seizoenen zullen presteren."

