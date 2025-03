Jody Egginton, die technisch directeur was bij Visa Cash App Racing Bulls, gaat het team na tien jaar verlaten. De Brit maakt vanaf 1 april de overstap naar Red Bull, waar hij engineering director wordt van Red Bull Advanced Technologies.

Egginton: “Meer dan 10 jaar deel uitmaken van dit team is een fantastische ervaring voor me geweest, met een aantal zeer memorabele momenten. Maar na bijna 20 jaar alleen maar met Formule 1 bezig te zijn geweest, vind ik dat het tijd is voor verandering. Ik krijg een geweldige opdracht als Engineering Director van Red Bull Advanced Technologies en het bedrijf heeft momenteel een spannende lijst met projecten, dus ik kan niet wachten om aan deze nieuwe uitdaging te beginnen.”

Artikel gaat verder onder video

Mekies reageert op vertrek Egginton

Laurent Mekies, teambaas van Racing Bulls, baalt van het vertrek van Egginton. "Als onze technisch directeur heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van innovatie en het bevorderen van de groei van het team. Ik wil Jody bedanken voor zijn expertise en de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan het team en het opwaartse traject van het bedrijf. We wensen hem het allerbeste voor deze nieuwe uitdaging binnen de Red Bull-familie.” De opvolger is ook al bekend, want dat wordt Tim Goss, die nu nog chief technical officer is. Hij zal deze rol wel delen met adjunct-technisch directeuren Guillaume Cattelani en Andrea Landi, die zich op performance en ontwerp respectievelijk gaan richten.

Gerelateerd