Het belooft een spannend seizoen in de Formule 1 te worden met meerdere kapers op de kust voor de wereldtitel. Meerdere teams lijken de zaakjes goed voor elkaar te hebben en zullen dromen van hun kansen. Giedo van der Garde denkt dat het een kwestie van constantheid gaat worden en schuift dan twee mannen naar voren.

Het is nog een klein weekje wachten en dan barst eindelijk het nieuwe Formule 1-seizoen los. Het belooft een schitterend jaar te worden in de koningsklasse. De voorste teams lijken dicht bij elkaar te gaan liggen, terwijl er veel vraagtekens zijn door alle nieuwe coureurs, wissels en nieuwe dynamieken bij alle verschillende teams. Zo weten we natuurlijk dat Lewis Hamilton zich bij het team van Ferrari heeft gevoegd om daar de strijd aan te gaan met Charles Leclerc, kind van de familie. Ook Max Verstappen heeft er in de vorm van Liam Lawson een nieuwe teamgenoot bij gekregen. Daarnaast lijkt McLaren in topvorm te verkeren en de zaakjes uitstekend op orde te hebben.

Kwestie van constantheid

Van der Garde werpt in gesprek met GPFans een blik op het aanstaande seizoen: "Het wordt het allerbelangrijkste wie het beste en meest constante gaat presteren door het seizoen heen. Wat ik al zei: het zit superdicht bij elkaar. Ik denk juist als je elke race erbij bent en scoort, die wordt kampioen. Je moet geen fouten maken. Ik denk dan gelijk aan twee rijders: Lewis Hamilton en Max Verstappen. Die weten hoe het is om een titel te winnen en een race naar zich toe kunnen trekken. Het zou geweldig zijn als die met zijn twee gaan bakkeleien om de titel en dat het ergens in de laatste races beslist gaat worden."

Verstappen of Hamilton?

Een gevecht tussen Verstappen en Hamilton denkt Van der Garde dus aan. Dat zagen we natuurlijk één keer eerder in 2021, waarbij de Nederlander boven kwam drijven. Voor dit seizoen zou het voor de oud-coureur andersom mogen zijn: "Het mooiste scenario zou Lewis Hamilton zijn. Voor het verhaal. 75 jaar Formule 1, hij naar Ferrari toe, zijn achtste wereldtitel. Voor het verhaal zou dat geweldig zijn. Maar als het echt hard tegen hard gaat, dan weten we dat Max Verstappen gewoon de betere is."

