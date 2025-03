Fred Vasseur erkent dat de testdagen in Bahrein intens waren voor Lewis Hamilton, maar volgens de Ferrari-teambaas is zijn nieuwe superster klaar voor de aanstaande start van het nieuwe seizoen in Australië.

Lewis Hamilton heeft zijn transfer van Mercedes naar Ferrari inmiddels afgerond. De testdagen zitten erop, en het nieuwe seizoen wordt volgende week afgetrapt met de Grand Prix van Australië. De ogen zullen massaal op de zevenvoudig wereldkampioen gericht zijn, want wat kan hij in een Ferrari bewerkstelligen? En heeft hij überhaupt nog wat er voor nodig is om titels te winnen, na een paar lastige laatste seizoenen in dienst van de Zilverpijlen?

Artikel gaat verder onder video

Een nieuw begin

"Als je bij een nieuw team begint, is het altijd een beetje complex, want je moet veel nieuwe mensen ontmoeten", stelt Ferrari-teambaas Fred Vasseur bij La Gazetta dello Sport. "Je moet de manier van werken ontdekken, de processen begrijpen, het nieuwe stuurtje, enzovoort. Maar het is goed gegaan: de testdagen bleken drie intenste dagen voor Lewis, maar ik denk dat hij nu klaar is voor Melbourne."

Klaar voor de start

Hamilton komt naast Charles Leclerc te zitten. Al jaren de grote man binnen Ferrari, en één van de snellere coureurs op de grid: "Ze zijn beiden in staat om voor overwinningen en het wereldkampioenschap te vechten", vervolgt Vasseur. "Ik hoop dat ze allebei races zullen winnen dit jaar. Voor het kampioenschap moeten we wachten op de tweede seizoenshelft, om te zien waar we staan."

Gerelateerd