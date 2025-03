Hoewel Red Bull-adviseur Helmut Marko vooruitgang ziet met de RB21, moet hij toegeven dat niet alle ontwikkelingen hebben uitgepakt zoals oorspronkelijk in de fabriek in Milton Keynes was bedacht. De Oostenrijker verwacht dat McLaren nog steeds over de snelste auto beschikt, maar dat het papaja-oranje team in de titelstrijd misschien niet de beste line-up heeft.

Max Verstappen wist met de RB20 zijn vierde wereldtitel binnen te halen, maar moest daar wel degelijk voor vechten. De wagen van het team was na de race in Miami niet langer de snelste; die eer lag vanaf dat moment bij het team uit Woking. Technisch directeur Pierre Waché verklaarde over de RB21 dat de potentie van de wagen iets is teruggeschroefd, maar dat het werkvenster daardoor wel is uitgebreid. Dit resulteert in een auto met meer mogelijkheden, al is er nog genoeg werk aan de winkel.

Titelstrijd

Lando Norris heeft aangegeven dat hij in 2025 voor de wereldtitel gaat, maar ook Oscar Piastri wordt grote kansen toegedicht. Dat luxeprobleem heeft Red Bull niet. Liam Lawson sluit aan bij het team en de verwachting is dat de Kiwi zich voornamelijk op zichzelf zal richten en, indien nodig, in dienst van Verstappen zal rijden. Marko stelt dat de nieuwe wagen van het duo veel vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van de RB20. Mocht Red Bull echter niet over het snelste materiaal beschikken, dan rekent de adviseur op de stuurmanskunsten van 'troefkaart' Verstappen. "Als de auto niet optimaal is, dan hebben wij Max nog als joker. Hij moet zijn briljante rijkwaliteiten dan gebruiken", aldus Marko bij Sport.de.

