Volgens Red Bull-technisch directeur Pierre Waché is de RB21 een compromis, waarbij de potentie van de wagen wat is verlaagd ten opzichte van de RB20. Het team heeft nu echter wel meer afstellingsmogelijkheden om de verschillende circuits aan te pakken. Daarnaast stelt de Fransman dat de wagen bijna een halve seconde per ronde sneller is dan de 2024-bolide.

Afgelopen week vonden de testdagen in Bahrein plaats. McLaren lijkt volgens kenners ook in 2025 over het snelste materiaal te beschikken, maar over Red Bull bestaan er nog wat vraagtekens. Ook verliepen de testdagen niet ideaal. Zo had Liam Lawson last van een waterdrukprobleem, waardoor er tijd verloren ging en ook Max Verstappen had tijdens zijn sessies te kampen met enkele technische problemen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Wolff moest Hamilton beloven dat Verstappen niet naar Mercedes zou komen'

Concept opnieuw geëvalueerd

Toen Red Bull de RB21 aan de buitenwereld toonde, waren er veel gelijkenissen met de wagen van vorig jaar te zien. "We hebben alle concepten van de auto opnieuw geëvalueerd. We hebben het grootste deel van de auto aangepast, misschien niet op manieren die direct zichtbaar zijn zoals bij de vorige auto. Het algemene concept blijft hetzelfde, maar er is veel veranderd onder de motorkap en binnenin de auto. Op het gebied van koeling, ophanging en het aerodynamische pakket is alles aangepast om de gewenste kenmerken te bereiken", legt Waché uit bij PlanetF1.

RB20 was grillig

Verstappen klaagde vorig jaar vooral over de balansproblemen van de RB20, maar dat moet met de RB21 grotendeels zijn verholpen. "Ik wil daar niet te veel over zeggen, maar het is duidelijk dat we een auto hadden met een zeer grillig karakter. De auto had een hoge potentie, maar het was moeilijk om die volledig te benutten – en als we dat probeerden, zorgde dat voor uitdagingen voor de coureur. Vooral in langzame bochten veroorzaakte het instabiliteit, wat het lastig maakte om ermee om te gaan."

OOK INTERESSANT: Hamilton bespreekt pikorde na testdagen: "We verwachten dat ze een van de snelsten zijn"

Tekst gaat door onder de foto

Doorbraak in afstellingsmogelijkheden RB21

De opdracht voor de 2025-wagen was dan ook duidelijk: "Wat we dit jaar hebben gedaan, is misschien de volledige potentie van de auto verminderen, die grilligheid verminderen, maar hem makkelijker bestuurbaar maken voor de coureur – dat was ons belangrijkste doel, vooral bij het insturen van de bochten." Daarbij moest de wagen ook een stuk voorspelbaarder worden. "Vorig jaar hadden we een vrij lastige auto en als je hem probeerde te balanceren, beperkte dat je enorm in de afstellingsmogelijkheden. Nu hebben we een breder scala aan setup-opties die we kunnen verkennen. Het zal tijd kosten om te bepalen wat het beste compromis is, en dat compromis kan per circuit sterk verschillen, omdat we nu veel meer vrijheid hebben."

RB21 is bijna halve seconde sneller dan RB21

Richting het einde van 2024 kon Red Bull de RB20 al beter doorgronden en Waché onthult dat het team op die voet is doorgegaan. "Vorig jaar was het meer een tijdelijke oplossing. Een tijdelijke oplossing om het potentieel iets te verminderen en het wat breder inzetbaar te maken, maar het was slechts een kleine aanpassing. Nu hebben we het volledige concept van de auto in deze richting ontwikkeld", zo verklaart Waché. Als hij de wagen van dit jaar naast die van vorig jaar legt: "[De RB21 is red.] ongeveer 0,3 tot 0,4 seconden per ronde sneller dan de specificatie van de RB20 die werd gebruikt tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2024."

Gerelateerd