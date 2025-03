'Wolff moest Hamilton beloven dat Verstappen niet naar Mercedes zou komen'

In het nieuwste seizoen van Drive to Survive blijkt volgens PlanetF1 dat Mercedes-teambaas Toto Wolff zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vorig jaar moest beloven dat hij geen poging zou doen om Max Verstappen binnen te halen zolang de Brit nog in dienst was van de Zilverpijlen.

Afgelopen jaar was het onrustig binnen Red Bull Racing, om diverse redenen. Ook de positie van Verstappen bij het Oostenrijkse team kwam onder een vergrootglas te liggen. Verschillende sleutelpersonen vertrokken, waaronder Adrian Newey en Jonathan Wheatley, wat de formatie verzwakte. Mercedes zag haar kans en opende de deur voor een mogelijke komst van Verstappen. Die hapte echter niet toe en zal ook dit seizoen ‘gewoon’ voor Red Bull Racing uitkomen. Toch had Wolff tegenover Hamilton een belofte gedaan over een eventuele transfer van de Nederlander.

Wolff: 'Heb Lewis beloofd Verstappen niet te benaderen'

Aanstaande vrijdag 7 maart gaat het zevende seizoen van Drive to Survive in première. Enkele media hebben de beelden al mogen bekijken, waardoor af en toe nieuwe details naar buiten komen. De camera’s van de docuserie draaien vooral achter de schermen en tonen nu dat Mercedes-teambaas Wolff aan Hamilton had beloofd geen poging te doen om Verstappen over te halen voor Mercedes. "Ik heb niet met hem gesproken, omdat ik Lewis had beloofd dat niet te doen. Maar nu ga ik dat gesprek wel voeren", verklaarde Wolff, die in 2024 nog een heel seizoen met Hamilton moest samenwerken, met de wetenschap dat de Brit in 2025 naar Ferrari zou vertrekken.

Verstappen is een 'lastige' klant om over te halen

Dat Wolff uiteindelijk in 2024 wél met Verstappen heeft gesproken, is geen geheim. Toch laat de teambaas doorschemeren dat Verstappen niet eenvoudig te verleiden is. "Het is zo lastig met Max. Er is één procent kans dat Max van gedachten verandert," vertelde Wolff tijdens een vergadering met hoofd communicatie Bradley Lord en Driver Development-adviseur Gwen Lagrue.

