Verstappen.com Racing zal dit jaar voor het eerst deelnemen in de GT3-racerij. Het team van Max Verstappen kondigde vandaag aan een eigen auto in te zetten in de GT World Challenge Europe Endurance Cup powered by AWS. Daar blijft het echter niet bij voor de viervoudig F1-kampioen, die een samenwerking met Ferrari uitbreidt.

Het zat er al even aan te komen, maar Max Verstappen heeft zijn eigen team opgericht om te gaan racen. "Het enige contact dat ik heb gehad met Aston Martin was voor GT3 dit jaar, meer niet. Ik zal zelf niet racen, maar ik zet mijn eigen team op voor dit jaar", vertelde de Nederlander tegen onder andere GPFans tijdens het F175-launchevenement. Verstappen.com Racing heeft de handen ineen geslagen met 2 Seas Motorsport om een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo te runnen in de Gold Cup-klasse van de GT World Challenge Europe Endurance Cup. Chris Lulham en Thierry Vermeulen zijn door Verstappen uitgekozen om de wagen te besturen en ze worden vergezeld door Porsche Carrera Cup-kampioen en Porsche Supercup-racewinnaar Harry King.

Naast Aston Martin ook een Ferrari

Naast een eigen Aston Martin heeft Verstappen.com Racing nog meer plannen. Het team breidt namelijk voor aankomend seizoen de steun uit voor Emil Frey Racing. Daar is Thierry Vermeulen, die overigens de zoon is van Raymond Vermeulen, de manager van Jos en Max Verstappen, al twee jaar actief voor geweest en hij blijft voor het Zwitserse team uitkomen in de DTM en de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS met deze Ferrari 296 GT3. In het laatstgenoemde kampioenschap moet iedere auto een duo hebben en het is Lulham die naast Vermeulen mag rijden. Lulham is een van de simracers van Team Redline en Verstappen had al jaren het plan om een virtueel talent in een echte raceauto te zitten. Naast de Aston Martin in de Endurance Cup komen Lulham en Vermeulen dus ook met de Ferrari in de Sprint Cup in actie. Verstappen zelf maakt zo nu en dan weleens gebruik van de simulator van Emil Frey Racing.

© Emil Frey Racing / SRO

