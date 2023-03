Vincent Bruins

Zondag 26 maart 2023 13:29 - Laatste update: 13:41

Lewis Hamilton richtte vier jaar geleden de Hamilton Commission op. De stichting zet zich in voor minderheden in de autosport. Ze geven advies aan bijvoorbeeld de Formule 1 over diversiteit binnen de sport.

Hamilton is tot dusver de enige coureur in de Formule 1 ooit met een donkere huidskleur. Hij maakte zijn debuut in de koningsklasse in 2007 en werd een jaar later wereldkampioen met McLaren. In 2013 tekende hij bij Mercedes en dat bleek een meesterzet te zijn geweest. Hij werd zes keer wereldkampioen met de Duitse renstal en is ondertussen de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de Formule 1.

Slechts in F1 rijden niet genoeg

"Toen ik en mijn vader in F1 kwamen, dachten we dat we een barrière hadden doorbroken en dachten we dat de dingen zou veranderen," zo begon Hamilton tegenover Sky Sports. "Maar dat was niet genoeg en daarom ben ik de Hamilton Commission begonnen, omdat ik wist dat niemand anders er energie en moeite in wilde steken. Het gaat er niet alleen om dat de jongeren onder de minderheden toegang krijgen tot werk in engineering, maar overal. Hoe hoger je komt, hoe minder divers het is, niet alleen in onze branche, maar in veel bedrijfstakken. Het doel is om dat te veranderen en dat maakt deel uit van mijn missie [met de Hamilton Commission]. Ik dacht dat er iets ontbrak, terwijl ik voor lange tijd races won. Nu voel ik me geweldig, omdat ik naar mijn doel leef en die verandering begin te zien."

Vertegenwoordiger

"Er was eigenlijk geen verandering tot 2021, of het is ieder geval zo dat je pas de laatste paar jaar verandering begint te zien," vertelde de zevenvoudig wereldkampioen verder. "Daarvóór was ik eenzaam en leek het alsof ik alleen maar over het onderwerp kon praten, omdat ik de enige zwarte man was. Het was een moeilijk, smal en erg eenzaam pad om te bewandelen. Ik heb het gevoel dat ik een vertegenwoordiger ben van al diegenen die het gevoel hebben dat ze geen stem hebben. Er zijn veel mensen die het gevoel hebben dat ze geen stem hebben en naar de sport kijken en denken dat het niets voor hen is. Ik zou niet zeggen dat ik ze als zodanig vertegenwoordig, maar ik hoop dat als ik dat wel doe, dat het op een positieve manier is."