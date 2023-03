Brian Van Hinthum

Vrijdag 24 maart 2023 15:00 - Laatste update: 16:53

Lewis Hamilton heeft zich op zijn Instagram-pagina uitgesproken tegen de regering van Uganda. Dat land heeft deze week een wet aangenomen waarmee de rechten van LHBTI'ers streng worden ingeperkt en straffen op het uitdragen van homoseksualiteit flink verhoogd worden.

We weten dat Hamilton over het algemeen zeer uitgesproken is wat betreft politieke zaken op de wereld. De zevenvoudig wereldkampioen uit met enige regelmaat zijn kritiek op regimes die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten, komt geregeld op voor de LHBTI-community, pleit voor gelijke rechten en vecht om de klimaatveranderingen in te perken. De Brit gebruikt dan ook graag zijn platform als bekende racer om verschillende misstanden in de wereld aan de kaak te stellen.

Artikel gaat verder onder video

Strengere straffen

Dit keer heeft Hamilton zijn positie gebruikt om aandacht te vragen tegen de regering van Uganda. In het Oost-Afrikaanse land waren relaties met mensen van hetzelfde geslacht al langer verboden, maar nu is de regering in dat land nog een stap verder gegaan door een wet aan te nemen waarin zelfs het 'bevorderen' en 'aanzetten' tot homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Wanneer men de wetten overtreedt, volgen er hoge straffen. Zo kan seks met iemand van hetzelfde geslacht bijvoorbeeld al leiden tot een levenslange gevangenisstraf.

Hamilton vraagt aandacht

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat het voor het eerst ergens ter wereld is dat identificeren als LHBTI'er strafbaar is. De wet is ook bij Hamilton doorgekomen en hij vraagt op zijn Instagram aandacht: "Alsof de wereld nog niet genoeg problemen heeft. Dit is zo teleurstellend. Regering van Uganda, jullie moeten dit met onmiddellijke omgang terugdraaien", schrijft de Mercedes-coureur - vergezeld met een gebroken hartje - op zijn pagina.