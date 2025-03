Max Verstappen weet natuurlijk dat hij een zwaar seizoen zal gaan beleven in de Formule 1 met de naderende concurrentie van McLaren en Ferrari. Ralf Schumacher denkt zelfs dat een wereldtitel voor de Nederlander niet gaat gebeuren en dat hij daardoor zijn toekomst bij het team ook zal moeten heroverwegen.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Artikel gaat verder onder video

Geen kans

De lijn der verwachting is dat McLaren en ook Ferrari deze opmars door weten te zetten in het nieuwe seizoen, waardoor het dus zomaar een ontzettend zwaar jaar voor Verstappen en zijn team kan gaan worden. Voor Schumacher is het wel duidelijk hoe de vork in de steel gaat zitten: "Verstappen heeft geen kans op het wereldkampioenschap van 2025", zo zegt hij stellig bij Sky Deutschland. "Volgens mij was het vorig jaar al duidelijk. Red Bull was sterk op het begin, maar ze wisten niet hoe ze met de auto om moesten gaan. Gelukkig wist Max Verstappen uiteindelijk redding te brengen."

Toekomst Verstappen

Schumacher vervolgt: "Max begint eraan te wennen. Alles moet op een gegeven moment eindigen. Daarom denk ik dat hij geen kans heeft. Misschien zal het hem helpen in zijn beslissing wat hierna gaat komen, ik denk dat het lastig wordt. McLaren zit heel vel naar voren. Ze zijn sneller in de langzame bochten. Vorig jaar stuurde de auto niet geweldig aan de voorkant, maar dat hebben ze op weten te lossen. De vooras is verbeterd en dat is ook zo voor Ferrari. Ik ben heel benieuwd", zo besloot de Duitse voormalig coureur.

Gerelateerd