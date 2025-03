Hoewel Lando Norris verwacht dat vier à vijf teams gaan meedoen om de zeges in 2025, gelooft tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso niets van die uitspraak. Volgens de Spanjaard zei Norris dit soort dingen niet toen hij zelf in dat vierde à vijfde team zat.

McLaren zag er tijdens de testdagen goed uit, hoewel het moeilijk in te schatten is wat de onderlinge krachtsverhoudingen momenteel zijn. Norris stelde dat de MCL39 een sterke wagen is, maar de achterkant van de auto heeft nog wat nazorg nodig. Na het constructeurskampioenschap van 2024 richt de Brit zijn pijlen op het rijderskampioenschap in 2025. Toch houdt hij nog een slag om de arm, want Norris verwacht een felle concurrentiestrijd.

Artikel gaat verder onder video

Hopelijk een spannend seizoen

Ook Alonso verwacht dat het een open strijd wordt, zo opent hij bij Autosport.com: "Ik denk dat het dit jaar meer open ligt. Vorige jaar leek het alsof Max [Verstappen] een groot voordeel had tijdens de wintertests, en dit jaar lijkt het misschien dat McLaren een voordeel heeft. Maar ik heb de test niet gevolgd, ik las het nieuws pas vanochtend. Ik denk dat het meer open zal zijn en hopelijk tot het einde spannend blijft."

Betrouwbaarheid

Op de opmerking van Norris, dat er meer teams in 2025 een race kunnen winnen, reageert Alonso spottend dat de Engelsman dit nu pas durft te zeggen "nu hij de winnende auto heeft". "Toen [Norris] in het vijfde of zesde team zat, zei hij dat slechts één team alle races zou winnen. Dat is een normale, zelfverzekerde uitspraak", vervolgt Alonso. De Spanjaard wijst erop dat het materiaal tegenwoordig de coureurs niet vaak meer in de steek laat: "De betrouwbaarheid is tegenwoordig erg goed; er zijn weinig uitvalbeurten en incidenten. Strategieën zijn vrij duidelijk gedefinieerd."

In de ogen van de tweevoudig kampioen is de Formule 1 vandaag de dag simpelweg te voorspelbaar. "Zelfs op donderdag, voordat je naar de Grand prix komt, weet je precies dat het een eenstopper of tweestopper wordt, welke banden je gaat gebruiken. Alles is nu zo perfect dat het moeilijk is om te veranderen of een race onvoorspelbaar te maken. Er moet gek weer of iets dergelijks zijn."

