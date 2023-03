Vincent Bruins

Zondag 26 maart 2023 09:39

Andretti Autosport probeert samen met Cadillac en General Motors haar intrede in de Formule 1 te maken in 2026. Ondanks dat het nog onbekend is of dat überhaupt gaat lukken, zou het team nu al wel een technisch directeur hebben aangesteld.

Het is de afgelopen maand nogal stil geweest rond het Formule 1-project van voormalig IndyCar-kampioen Michael Andretti, maar de Amerikaan hoopt nog altijd vanaf 2026 deel uit te maken van de koningsklasse. The Race weet te melden dat het team nu Nick Chester heeft getekend voor de rol van technisch directeur. Dit zou een logische zet zijn, aangezien de Brit de power units van Renault goed kent en als Andretti in de Formule 1 komt, dan zal het motoren krijgen van Alpine-Renault.

Hobbels

Het lijkt erop dat hoe serieuzer het Formule 1-project van Andretti wordt, hoe meer hobbels het tegenkomt. Men vond dat Andretti een grote autofabrikant mee moest nemen en toen Andretti een samenwerking met General Motors en Cadillac aankondigde, was dat nog steeds niet genoeg. Een deel van de huidige teams wil het prijzengeld niet met Andretti delen en Michael vond dat maar gierig. Formule 1-CEO Stefano Domenicali reageerde daarop dat het misschien niet slim van hem was om ze gierig te noemen en om zo te pushen. Michael vond dat het slechts enthousiasme was dat hij toonde. Daar komt nog bij dat Andretti het inschrijfgeld van 200 miljoen euro wel kan betalen, maar de Formule 1 zou dat kunnen verhogen naar 600 miljoen euro. Alpine-CEO Laurent Rossi heeft bevestigd dat het motoren zal leveren aan Andretti-Cadillac vanaf 2026, als de Amerikaanse renstal wordt geaccepteerd.

Nick Chester

Nick Chester wordt naar verluidt de technisch directeur van Andretti-Cadillac. Hij werkte als engineer bij Arrows van 1995 tot en met 2000, voordat hij bij Benetton terechtkwam. Dat team werd in 2002 omgedoopt tot Renault. In 2005 kreeg Chester promotie en werd het hoofd van de Vehicle Performance Group binnen de Franse renstal en ging over de ophanging, remmen en simulatie. Ze ontwikkelden een schokdempersysteem dat cruciaal bleek te zijn om de wereldtitels te pakken in 2005 en 2006. In 2012 werd Renault omgedoopt tot Lotus en daar werd hij directeur van engineering, voordat hij een jaar later technisch directeur werd. Na 2019 verruilde hij de Formule 1 voor Formule E en werd hij technisch directeur van Mercedes en vervolgens van McLaren.