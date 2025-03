In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam naar buiten dat de situatie omtrent het grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner nog niet voorbij is, kwam naar buiten dat Toto Wolff in Drive to Survive aan zou hebben gekondigd dat hij gesprekken gaat voeren met Max Verstappen, gaat de FIA nog strenger op de flexi-wings controleren na de klachten van Red Bull Racing en besloot Christian Mansell uit het niets te stoppen met autorijden. Dit is de GPFans Recap van 4 maart.

Artikel gaat verder onder video

'Klachten Red Bull werken: FIA gaat nog strikter testen op flexi-wings vanaf GP Australië'

Het was al bekend dat de FIA vanaf de Grand Prix van Australië de achtervleugel strikter gaat testen op flexibiteit, waarbij ook de beam wing onderdeel van de test gaat zijn. Na klachten vanuit onder meer Red Bull worden de tests vanuit de FIA echter nog scherpen en strikter. Meer lezen over wat de FIA vanaf de GP van Australië al gaat aanpakken en hoe? Klik hier!

F2-coureur Mansell stopt onverwachts vlak voor GP Australië vanwege 'persoonlijke redenen'

De F1 Grand Prix van Australië zal niet alleen de seizoensopener zijn van de koningsklasse van de autosport, maar ook die van de FIA Formule 2 en FIA Formule 3. Christian Mansell heeft zojuist aangekondigd dat hij niet zal deelnemen aan zijn thuisrace op het Albert Park Circuit en geeft voorlopig zijn F2-zitje op. Meer lezen over waarom Mansell heeft besloten te stopen met racen? Klik hier!

'Horner alsnog voor de rechter, Britse media moeten al maanden zwijgen van de rechtbank'

De zaak rondom het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, blijkt nog niet voorbij. De vrouw in kwestie is naar de Britse arbeidsrechter gestapt, terwijl de media in Groot-Brittannië al maanden niets over het verhaal naar buiten mag brengen. Dat meldt Erik van Haren namens De Telegraaf. Meer lezen over de nieuwe ontwikkelen rondom de zaak van grensoverschrijdend gedrag van Horner. Klik hier!

'Wolff moest Hamilton beloven dat Verstappen niet naar Mercedes zou komen'

In het nieuwste seizoen van Drive to Survive blijkt volgens PlanetF1 dat Mercedes-teambaas Toto Wolff zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vorig jaar moest beloven dat hij geen poging zou doen om Max Verstappen binnen te halen zolang de Brit nog in dienst was van de Zilverpijlen. Meer lezen over de gesprekken die Wolff in 2025 wil gaan voeren met Verstappen? Klik hier!

Honda terug in Red Bull Powertrains-fabriek ter voorbereiding op 2026 met Aston Martin

Honda is teruggekeerd naar de fabriek in Milton Keynes voor het F1-seizoen van 2025. De Japanse autogigant zal daar het werk vervolgen met Red Bull Racing en zich tevens voorbereiden op hun nieuwe avontuur met Aston Martin. Meer lezen over wat er aan de hand is bij Red Bull, Honda en Aston Martin? Klik hier!

Gerelateerd