Christian Horner denkt dat de 'irritante' problemen die Red Bull Racing heeft met betrekking tot de versnellingsbak tot nu toe op de juiste momenten (niet tijdens de race) naar boven zijn komen, maar dit kan snel veranderen. De Brit hoopt dan ook dat het team deze problemen snel kan oplossen.

In de Nation F1-podcast zegt Horner, teambaas van Red Bull Racing, dat het team voor nu tevreden is met de prestaties van de RB19. "We hebben een geweldige auto weten te bouwen. Het is het bewijs van het harde werk dat achter de schermen plaatsvindt. Wat je op het circuit ziet is maar tien procent van de gehele operatie. Dus om onze beste start te hebben in onze geschiedenis is fenomenaal voor het hele team."

Pérez maakt indruk na hervatting

Nadat de Grand Prix was hervat wegens een safety car, had Pérez al snel Verstappen achter zich. De Nederlander pakte nog wel de snelste ronde, maar dankzij het tempo van de Mexicaan kon hij P1 niet veroveren. Horner was onder de indruk van Pérez. "Na de herstart was hij ijzersterk. De twee coureurs pushten elkaar en je zag toen dat ze meer dan een seconde sneller waren dan de rest van het veld. Checo deed het echt geweldig."

Problemen 'irritant'

Ondanks dat het er qua resultaten allemaal soepel uitziet, gaat het zeker niet zonder enige betrouwbaarheidsproblemen. Zo gaat het vooral vaak fout bij de versnellingsbak, die bij beide coureurs dus al een keer is verwisseld. "Het is vooral een irritant probleem, maar we zijn blij dat het op zaterdag gebeurde", aldus Horner. "Anders had Max drie ronden in de Grand Prix gereden en was het dan gebeurd. Het is belangrijk om het probleem te begrijpen en het op te lossen." Beide coureurs mogen vier versnellingsbakken gebruiken voordat ze voor hun vijfde versnellingsbak een gridstraf krijgen.