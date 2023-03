Lars Leeftink

Christian Horner heeft geopenbaard hoe hij teambaas van Red Bull Racing werd en vervolgens besloot dat Guenther Steiner niet bij het voormalige Jaguar kon blijven toen het Red Bull Racing werd.

In 2004 besloot Dietrich Mateschitz, toen mede-bedenker en eigenaar van het merk Red Bull, dat hij de Formule 1 in wou gaan met een eigen team. Hij kocht Jaguar en doopte het team om tot Red Bull Racing. Even later, in 2005, zou ook Minardi gekocht en omgedoopt worden tot zusterteam van Red Bull: Toro Rosso (nu AlphaTauri). Er moest natuurlijk een teambaas gevonden worden voor het team dat tegenwoordig al zes wereldkampioenschappen bij de coureurs en vijf bij de constructeurs heeft gewonnen.

Hoe werd Horner teambaas van Red Bull?

In gesprek met iNews legt Horner uit hoe hij de teambaas van Red Bull Racing is geworden. Hij was in eerste instantie bezig met Arden, het team van zijn vader. "Ik was aan het onderzoeken hoe ik Arden in de Formule 1 kon krijgen. Bernie Ecclestone duwde me een beetje de kant van Jordan op. De deal met Jordan kwam niet van de grond en Red Bull kocht vervolgens Jaguar. Dietrich nodigde me uit en vroeg of ik zijn teambaas wilde worden."

Steiner weg bij Red Bull

Toen hij eenmaal teambaas van Red Bull Racing was, moest hij ook lastige beslissingen maken. Steiner, bij Jaguar werkzaam toen het overgenomen werd, bleef niet bij het team. Horner legt uit waarom hij geen rol voor Steiner zag bij Red Bull Racing. "Günther was en is een sterk karakter, maar het was duidelijk dat hij geen technisch leider was. Ik identificeerde wat dit team echt nodig had en dat was technisch leiderschap en een bepaalde koers. Daarom zocht ik al in een erg vroeg stadium toenadering tot Adrian (Newey)." Uiteindelijk zou Newey meerdere succesvolle auto's ontwerpen die Red Bull meerdere wereldkampioenschappen opleverde in de handen van Max Verstappen en Sebastian Vettel.