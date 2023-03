Evans wint São Paulo E-Prix na spectaculaire race, Frijns vijftiende bij terugkeer

Lars Leeftink

Zaterdag 25 maart 2023 19:12 - Laatste update: 19:30

Mitch Evans heeft de São Paulo E-Prix 2023 op zijn naam geschreven. De Nieuw-Zeelander won de race voor Nick Cassidy en Sam Bird en slaat daardoor een belangrijke slag in het klassement. Een dominant raceweekend voor Jaguar Racing dus, dat op P1 en P3 weet te eindigen.

De race, die om iets over 18:00 uur Nederlandse tijd in droge omstandigheden begon, mocht door Stoffel Vandoorne vanaf P1 begonnen worden. Antonio Felix da Costa en Evans zaten daarachter, terwijl titelkandidaten Pascal Wehrlein en Jake Dennis buiten de top tien moesten beginnen. Robin Frijns begon vanaf P20 aan de race, zijn eerste E-Prix sinds de openingsrace van het seizoen. Bij de start van de race was het Vandoorne die op kop bleef, met Da Costa en Evans die op P2 en P3 bleven. Edoardo Mortara, Andre Lotterer en Norman Nato waren na de eerste bocht al klaar dankzij een crash.

Vandoorne loopt uit

Vervolgens begonnen de coureurs aan de 31 rondjes in São Paulo. Wehrlein en Dennis begonnen fantastisch en zouden al snel terug te vinden zijn in de top tien. Da Costa nam even de leiding over, maar Vandoorne nam deze plek al snel weer in beslag. Na acht rondjes kwam er vervolgens een safety car op de baan vanwege een probleem voor Sacha Fenestraz. Toen de safety car weer van de baan ging, reed Vandoorne aan de leiding voor Evans, Cassidy, Da Costa en Jean-Eric Vergne.

Chaos na de safety car

Toen de safety car in de twaalfde ronde weer van de baan was, bleef Vandoorne bij de herstart vooraan. Vlak na de hervatting was het Cassidy die langs Evans ging voor P3. Cassidy haalde vervolgens ook snel Da Costa en daarna ook Vandoorne in voor P1. Het duurde echter niet lang, want na een paar bochten nam Vandoorne de leiding weer over. Dennis viel ondertussen uit, wat vooral goed nieuws was voor concurrent Wehrlein. Cassidy en Vandoorne zouden vervolgens een paar keer de leiding uitwisselen, terwijl de rest dankzij een enorm lange trein ook steeds van positie wisselde. Ook Vandoorne zou uiteindelijk onderdeel van deze trein worden en verder wegzakken na P3. Na zestien rondjes moest er vervolgens weer een safety car aan te pas komen, dit keer vanwege de crash van Dennis. Toen de safety car met nog tien rondjes te gaan weer naar binnen ging was het Cassidy die aan de leiding ging, voor Da Costa, Vandoorne, Evans en Vergne.

Slotfase vol met positiewisselingen

Na de herstart namen alle coureurs al snel hun attack mode, wat ervoor zorgde dat het veld wederom opgeschud werd. Evans ging naar de leiding, voor Cassidy, Vandoorne en Da Costa. Met deze volgorde begonnen de coureurs aan de laatste acht rondjes. In de tussentijd had Wehrlein zich naar P5 gereden, terwijl hij vanaf P18 begon. Op dat moment had hij nog geen attack mode gebruikt, wat zijn prestatie alleen maar knapper maakte. Da Costa maakte met nog zes rondjes te gaan een foutje, waardoor hij van P2 naar P7 zakte. Cassidy nam de leiding in de race in de slotfase over van Evans, net voor het moment dat bekend werd gemaakt dat er vier rondjes bij zouden komen na de 31 rondjes (vanwege de safety cars tijdens de race).

Cassidy en Evans waren weggereden van de rest van het veld, terwijl Bird langs Vandoorne ging voor P3 en richting de twee leiders van de race reed. Hier slaagde hij vrij snel in, waardoor Cassidy, Evans en Bird om de zege zouden strijden met nog vier rondjes te gaan. Uiteindelijk, na 35 rondjes racen in Brazilië, was het Evans die de race nipt won voor Cassidy en Bird. Da Costa eindigde op P4, voor Vergne, Vandoorne en Wehrlein. Frijns kwam over de streep als P15.