Vanochtend, tijdens de laatste ochtendsessie van de testdagen in Bahrein, reed Max Verstappen met de geüpdatete RB21 de baan op. Direct waren er veranderingen te zien op de wagen, maar niet alleen de neus en de voorvleugel zijn aangepast.

De laatste dag van de testdagen is aangebroken in Bahrein en de ochtendsessie zit er inmiddels ook op. Straks, van 13:00 uur tot 17:00 uur, krijgen de teams de laatste uurtjes om de wagens te testen, voordat het spektakel op 14 maart begint met het eerste raceweekend, dat in Australië plaatsvindt.

Innovaties RB21

De teams houden de kaarten natuurlijk dicht bij de borst als het om nieuwigheidjes gaat. De RB21 leek aanvankelijk niet zoveel te verschillen van de RB20, maar inmiddels zijn er toch wel een aantal veranderingen te zien. Zo heeft de nieuwe versie, waar Verstappen op vrijdagochtend mee rondreed, een nieuwe voorvleugel en is de bevestiging van de neus op een ander element van de vleugel geplaatst. Nu blijkt ook dat er aan de zijkanten een gat is gecreëerd. Het gaat specifiek om het gedeelte waar "Red Bull" staat.

Red Bull w środę i dzisiaj #ElevenF1 pic.twitter.com/mVOF3doj4y — Mikołaj Sokół (@SokolimOkiem) February 28, 2025

