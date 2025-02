Leclerc de snelste in laatste ochtendsessie, bizar incident met vallende ruit op circuit

Vrijdagochtend begon het hele stel alweer aan de allerlaatste testdag van deze week en zo vliegt het toch allemaal weer voorbij. Voor de lunchpauze was het Charles Leclerc die de snelste ronde op de klokken wist te rijden, terwijl uiteindelijk Isack Hadjar [73 stuks] de meeste rondjes wist te noteren en zo een productieve ochtend had. Lance Stroll was overigens ziek.

Op vrijdag was het bij Red Bull opnieuw tijd voor Max Verstappen om kilometers te maken. De viervoudig wereldkampioen moest op donderdag toekijken vanaf de kant omdat die dag aan Liam Lawson gegund werd, maar mocht op de laatste testdag dus wél weer trainen met de gloednieuwe RB21. Iemand die niet mee kon doen aan de sessie, was Stroll. Aston Martin liet in de ochtend namelijk weten dat de Canadees ziek was geworden in de nacht, waardoor Fernando Alonso noodgedwongen in moest stappen om zijn teammaat te vervangen.

In het eerste half uur van de ochtend was het allemaal nog niet enorm spectaculair wat er gebeurde op het Bahrain International Circuit. Verstappen werd door zijn team voorzien met een nieuwe voorvleugel, terwijl de eerder genoemde Alonso maar weer eens stilviel met zijn groene Aston Martin. Ook dat was niet voor het eerst, want eerder dit weekend zagen we al vaker de nodige problemen bij het team van Lawrence Stroll. Ook Oliver Bearman beleefde een opvallend moment, want de rookie kwam plotseling met een flink gapend gat in het bodywork van zijn Haas de pitstraat binnenrijden. Daar bleek ook iets niet helemaal goed gegaan te zijn en de Amerikaanse renstal kon aan de slag om zijn auto te repareren. Na een half uur ging Charles Leclerc op kop met een 1:30.861.

Stroll weer beter

In het volgende half uur was het vrij rustig op de baan. Verstappen en Red Bull schakelden tóch weer terug naar de vorige voorvleugel, terwijl men bij Haas dus druk bezig was om de wagen van Bearman te repareren. Voor Lando Norris was het eerste gedeelte van de sessie nog verre van productief, hij kwam niet bepaald verder dan een schamel aantal rondjes. De sessie kabbelde vervolgens verder met eigenlijk amper verbeteringen voor de coureurs en vooral veel focus op de long runs, waarna we later Norris een momentje zagen beleven en even in de rondte gaan. Voor de Brit geen ideaal moment, maar verder weinig schokkends met schade of iets dergelijks.

Terwijl we ondertussen van Aston Martin mochten vernemen dat Stroll inmiddels voldoende hersteld bleek om op vrijdag in de middag tóch weer in te stappen, vervolgden de coureurs op de baan gewoon hun geplande programma's zonder al te veel poespas. Teammaat Alonso, die tot voor dat moment op flinke afstand de laatste plek warm hield, probeerde even aan te zetten om een snel rondje op de klokken te rijden. Hij wist wel ietwat te verbeteren, maar de laatste plek verlaten lukte vooralsnog niet. In de cockpit zal de Spanjaard waarschijnlijk dromen over de eerste werkdag van Adrian Newey.

Vallende ruit

De tweede helft van de sessie brak aan en het zou interessant worden om te zien wat de coureurs en teams nog van plan waren in het ochtendgedeelte. Veel spannends bleek dat al snel niet te zijn. In het derde uur van de sessie zagen we weinig spannende dingen gebeuren en waren de teams rustig bezig om de programma's af te werken, terwijl Leclerc nog altijd aan de leiding van de tijdenlijst ging met een tijd van 1:30.811. Andrea Kimi Antonelli en Norris volgeden de Monegask, terwijl Verstappen een vierde positie in bezig had.

Na het vallen van het laatste uur zagen we een wel heel vreemd moment gebeuren. De rode vlag hing uit en het was even afwachten wat er aan de hand was, totdat we ineens een ruit in duizend scherven op het rechte stuk zagen liggen. Een bizar moment, waardoor de marshals het circuit op moesten om de ruit, die uit het start/finish-hokje gevallen was, op te ruimen. Het was opnieuw geen goede beurt voor de organisatie van de testdagen, die eerder deze week toch ook al behoorlijk voor schut stonden toen de elektriciteit voor langere tijd uitviel op het Bahrain International Circuit.

Slot van de sessie

In het restant van de sessie zagen we geen al te gekke dingen meer gebeuren. Leclerc wist zodoende zijn snelste tijd te behouden, met Antonelli en Norris achter hem. Verstappen, Jack Doohan, Alex Albon, Isack Hadjar, Alonso, Gabriel Bortoleto en Bearman vormden de rest van de top tien. In de middag zullen we Verstappen in ieder geval opnieuw terugzien, net als Albon. De rest van de teams kiest voor de andere coureur in de middag.

