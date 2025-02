Er is de afgelopen weken natuurlijk een hoop te doen geweest rondom schelden in de Formule 1 na de aangescherpte regels van de FIA. Met name Max Verstappen ligt onder een vergrootglas en de Nederlander krijgt nu bijval uit onverwachte hoek, namelijk uit de schaatswereld.

Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt begonnen was, hadden we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het had te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad eind januari plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap.

Emotie zien

Niet alleen binnen de koningsklasse deed dit een hoop stof opwaaien, ook ver daarbuiten. Zelfs in de schaatswereld, zo blijkt nu. Verstappen krijgt bijval van onder meer topschaatser Kjeld Nuis: "Weet je, sport is emotie, mensen willen die emotie zien, toch? Ik ook, als tv-kijker. Voor Max wordt het dus lastig als dit het beleid wordt. Ik ben blij dat wij nog kunnen zeggen wat we willen. Ik krijg trouwens soms meer reacties op de interviews die ik geef dan op mijn prestaties zelf. Dat doet me goed. Dit is ook wie ik ben. Ik zal ook niet veranderen. Als ik een vraag krijg, zal ik daar zo eerlijk mogelijk op antwoorden. En als zo’n antwoord anderen niet zint, dan is dat maar zo", vertelt hij tegenover De Telegraaf.

Worstelende Max

Hij krijgt bijval van collega Jenning de Boo: "Je ziet dat Max ermee worstelt. Hij weet ook dat het niet mag. Soms laat hij zich expres gaan, want hij heeft het geld er toch wel voor. Daarom is het hem wel waard om af en toe te schelden. Hij kan die boete wel betalen. Soms zie je ook bij hem dat hij iets gaat zeggen dat hij niet mag zeggen. En het dan toch doet. Dat vind ik wel mooi aan Max", zo lacht de 21-jarige schaatser: "Ik ben er gewoon voorstander van dat een sporter zijn zegje kan blijven doen. Ik zou er anders een stuk minder aan vinden. Als je moet gaan nadenken, krijg je zo’n theaterstukje. Daar zit thuis in de huiskamer niemand op te wachten. Ik stoor me er ook helemaal niet aan", besluit hij.

