Schimmelpenninck snoeihard voor Verstappen-fans, 'Kamp Verstappen boos op Rosberg' | GPFans Recap

Redactie

Vrijdag 24 maart 2023 21:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Er is vandaag weer het één en ander naar buiten gekomen. Zo zou het team rondom Max Verstappen niet blij zijn met opmerkingen van Nico Rosberg, Frans Verschuur vindt dat Sergio Pérez moet inzien dat zijn teamgenoot de status van Christiano Ronaldo of Lionel Messi heeft en Emerson Fittipaldi verwacht dan wel weer dat de Mexicaan Verstappen kan verslaan. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Schimmelpenninck snoeihard: "Je hebt FvD-ers en daaronder nog Verstappen-fans"

Sander Schimmelpenninck heeft een duidelijke mening over Max Verstappen en zijn fans. In de podcast Doorzetters geeft hij die mening dan ook en er kwam een snoeiharde sneer richting de Verstappen-fans. De oud-hoofdredacteur van Quote noemde de fans 'het laagste van het laagste.' Hele artikel lezen? Klik hier

Naam kledingmerk zorgt voor geschil tussen Verstappen en Nike: 'Max 1' gaat niet door

Max Verstappen moet even wachten met het opzetten van zijn eigen kledinglijn. De Limburger wilde onder de noemer 'Max 1' zijn kledinglijn gaan starten, maar daar is kledingmerk Nike niet blij mee. Na wat gesteggel gaat het erop lijken dat de Red Bull-coureur een andere naam moet kiezen. Hele artikel lezen? Klik hier

Nico Rosberg

'Kamp Verstappen boos op Rosberg na kritische uitspraken in Djedda'

Het team rondom Max Verstappen is niet te spreken over opmerkingen van Nico Rosberg. De Duitser stelde dat Verstappen na de kwalificatie in Djedda de teambespreking had overgeslagen uit woede, maar de Nederlander wilde simpelweg zijn bed op zoeken, nadat hij net was hersteld van maagklachten. Hele artikel lezen? Klik hier

Verschuur waarschuwt Pérez: "Verstappen is een soort Messi of Ronaldo"

Frans Verschuur vindt dat het de hoogste tijd wordt dat Sergio Pérez zijn rol leert kennen. Na de race in Djedda wil de Mexicaan gaan strijden voor de wereldtitel, maar volgens Verschuur moet hij wel rekening houden met de kwaliteiten van zijn teamgenoot. Hij trekt de vergelijking met de status van Christian Ronaldo en Lionel Messi. Hele artikel lezen? Klik hier

Fittipaldi denkt dat Pérez Verstappen zou kunnen verslaan: "Geweldig voor de fans"

Emerson Fittipaldi spreekt Frans Verschuur dan weer tegen. De Braziliaanse tweevoudig kampioen verwacht dat Pérez wel alles in zijn mars heeft om Verstappen te verslaan. De 76-jarige wijst naar de snelheid van Pérez in Djedda en stelt dat hij daarmee bewezen heeft dat hij zijn teamgenoot kan bijhouden. Hele artikel lezen? Klik hier