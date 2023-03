Brian Van Hinthum

Vrijdag 24 maart 2023 11:16 - Laatste update: 12:26

Het verhaal dat na de Grand Prix van Saoedi-Arabië het langst blijft door sudderen is het gedoe bij Red Bull Racing tussen Max Verstappen en Sergio Pérez. Frans Verschuur denkt dat de Mexicaan zich het beste gewoon in zijn rol als tweede coureur kan gaan schikken en Verstappen niet te veel voor de voeten moet lopen.

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië ging het ironisch genoeg niet veel over de 25 punten die Pérez net had gepakt, maar om het ene schamele puntje dat Verstappen voor de neus van de Mexicaan weggreep in de allerlaatste ronde. Met name het radioverkeer, gecombineerd met het opmerkelijke moment tussen het tweetal in de cooldown room, zorgde voor de nodige geruchten en verhalen. Pérez leek totaal niet te spreken over het gedrag van zijn teamgenoot, nadat hij hoorde dat Verstappen de snelste ronde gepakt had. Op dit moment lijkt de relatie tussen het Red Bull-tweetal dan ook verre van optimaal te zijn.

Verstappen gaat eigen weg

Verschuur denkt in ieder geval dat Verstappen uiteindelijk precies deed wat je van hem kan verwachten. "Als Verstappen [heb ik ernaar gekeken]. Ik ken de familie een beetje en ik weet gewoon dat hij dit doet. Hij rijdt gewoon die snelste ronde. Dan kunnen ze zeggen dat hij dat niet mag doen, maar dat doet hij wel. Ze kunnen niet tegen hem ingaan, want hij heeft wel gelijk. Hij rijdt die snelste raceronde en pakt dat punt", vertelt de analist in een uitgebreid gesprek met GPFans. "Dan kunnen ze zeggen dat hij 33 moet rijden, maar hij reed 1.31.9. Koekoek, zoek het uit. Als die trilling er niet geweest was, kon hij misschien voluit en zat hij eerder in de nek van Pérez. Dan krijg je een kwalijke zaak."

Waarschuwing aan Pérez

Het contract van de man uit Guadalajara loopt na 2024 af. Volgens Verschuur zou Pérez er goed aan doen om zich zoveel mogelijk naar de wensen van Verstappen te schikken, mocht hij daarna nog actief willen zijn bij de Oostenrijkse formatie. "Hij is eerste rijder en Pérez moet daarin geloven. Hij moet natuurlijk blij zijn dat hij daar kan rijden voor een goed salaris. Maar hij gaat natuurlijk geen wereldkampioen worden. Of Verstappen moet ziek worden of iets breken. Het systeem is goed, zolang Pérez niet te hard gaat roepen en hem niet op zijn tenen trapt. Ik denk zelfs dat het zo is dat [hij kan zeggen] wanneer hij niet zou willen dat het contract van Pérez verlengd wordt, en dat hij anders zelf weggaat. Hij heeft best wel de touwtjes in handen. Hij is super goed. Hij trekt het team naar voren en haalt alles prijzen binnen. Het is een soort Messi of Ronaldo", besluit Verschuur.

