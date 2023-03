Jeen Grievink

Vrijdag 24 maart 2023 09:58 - Laatste update: 10:56

Sander Schimmelpenninck heeft - niet voor het eerst - zijn ongezouten mening gegeven over de Formule 1. Waar eerder Max Verstappen het moest ontgelden, is het nu de beurt aan zijn Nederlandse fans. In de podcast Doorzetters haalt Schimmelpenninck snoeihard uit naar de Verstappen-aanhang.

Het is amper een maand geleden dat Schimmelpenninck op zijn Twitter-account flink uithaalde richting Verstappen. De 38-jarige schrijver en opiniemaker schaarde zich achter een verwoestende column van Peter de Waard in De Volkskrant, waar Verstappen werd beticht van het ontduiken van belasting. Schimmelpenninck noemde het stuk een "zeer terechte oorwassing voor 'nationale held' Max Verstappen", die in zijn ogen "een ordinaire en egoïstische belastingontwijker" is. Maar de snoeiharde kritiek van de man uit Hengelo beperkt zich niet alleen tot Verstappen; ook zijn fans moeten het ontgelden, zo blijkt nu.

Schimmelpenninck haalt uit naar FvD en Verstappen-fans

In de wekelijkse podcast Doorzetters van Ruud Hendriks en Richard Bross schoof Schimmelpenninck aan als gast en kon hij het niet laten even in te haken op het verhaal van Hendriks dat hij binnenkort naar de Grand Prix van Australië gaat. Volgens Schimmelpenninck zijn de supporters van Verstappen nog erger dan mensen die op Forum van Democratie van Thierry Baudet stemmen. De oud-hoofdredacteur van Quote heeft nooit onder stoelen of banken geschoven dat hij fel tegen - hoe hij het noemt - "extreemrechts" is, maar vindt dat Verstappen-fans daar zelfs nog onder zitten.

Verstappen-fans zijn "het laagste van het laagste"

Als Hendriks vertelt dat hij binnenkort naar Melbourne afreist om de race bij te wonen, onderbreekt Schimmelpenninck hem. "Oh vreselijk, Max Verstappen-fans", zo valt hij gelijk met de deur in huis. "Je hebt FvD-ers en daaronder nog heb je Max Verstappen-fans. Het is het laagste van het laagste."