Vincent Bruins

Vrijdag 24 maart 2023 07:32 - Laatste update: 10:58

Emerson Fittipaldi, wereldkampioen van 1972 en 1974, verwacht dat Max Verstappen niet zomaar de titel binnensleept in 2023. Hij denkt dat Sergio Pérez de snelheid heeft om zijn Red Bull Racing-teamgenoot bij te kunnen houden en wellicht te kunnen verslaan dit jaar.

Red Bull is het nieuwe seizoen met dominantie begonnen. Verstappen leidde een één-twee-resultaat in de Grand Prix van Bahrein, voordat de Oostenrijkse renstal wederom een één-twee-resultaat behaalde in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. In Djedda was het echter Pérez die aan de beurt was om te zegevieren.

Veel beter met banden

"Red Bull lijkt over veel meer downforce te beschikken dan de rest," zo begon Fittipaldi tegenover motorsport.com. "Ze lijken op dat vlak iets gevonden te hebben. De Red Bull ligt veel stabieler op de baan en de banden blijven bij hen veel langer goed. Het zal moeilijk worden voor de anderen om Red Bull uit te dagen over een race-afstand. In de kwalificatie, als er met nieuwe banden gereden wordt, kunnen ze mogelijk nog in de buurt komen. Maar in de lange runs is Red Bull veel beter met de banden, wat een groot voordeel is."

Pérez heeft de snelheid

"Ik denk dat Checo in Djedda heeft laten zien dat hij over de snelheid beschikt," legde de 76-jarige Braziliaan uit over de kansen van Pérez. "Op een gegeven moment in de race, toen Max tweede lag en Checo aan de leiding reed, probeerde Max het gat te dichten. Maar hij slaagde daar niet in doordat Checo er een goed tempo tegenover kon zetten. Hij toonde zich op dat moment een snelle en taaie racer. Ik vind hem wel een goede coureur. Hij is heel volwassen en zeer ervaren. Voor de fans zou het geweldig zijn als we die twee om het kampioenschap zouden zien vechten."